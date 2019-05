Wildeshausen /Visbek Wer den Garten von Marion Hegarty das erste Mal betritt, mag sich an einen Schrebergarten erinnert fühlen: Eine langgezogene grüne Rasenfläche, an beiden Seiten dicht bewachsene Beete und Vogelhäuschen. „Ich habe den Garten in Räume unterteilt“, erzählt die 46-Jährige, die eine Hausarztpraxis in Wildeshausen betreibt. Unserer Zeitung hat sie Einblick in ihren Garten in Visbek gewährt, um zu zeigen, wie sie im Kleinen zum Insektenschutz beiträgt.

Zeitintensiv

Vor sechs Jahren ist sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern, heute 14 und 16 Jahre alt, in das Haus mit Garten gezogen: Seitdem verändert sich kontinuierlich etwas am Garten. Auf der „riesigen freien Fläche“ – 4000 Quadratmeter – fing sie an, die Räume durch Hecken abzugrenzen. „Es ist zeitintensiv – aber es macht Spaß“, sagt sie über das Gartenanlegen. Weniger zeitintensiv soll hingegen die Arbeit im Grünen sein. „Ich möchte so wenig Arbeit wie möglich haben – ohne aber eine Steinwüste anzulegen.“ Einige Ecken wolle sie „einfach wachsen“ lassen. Nicht etwa, weil sie keine Lust auf Gartenarbeit habe: „Für Tiere ist es wichtig, ungestörte Ecken zu haben.“ In der Tierwelt kommt dies offenbar an: „Da hinten habe ich neulich einen Feuersalamander entdeckt. Und zwei Wespenspinnen habe ich gesehen – ich kannte die vorher gar nicht.“

Von 2000 bis 2008 hat die Medizinerin in England gelebt. Dort habe sie gemerkt, was der Garten den Engländern bedeute. „Die Liebe zum Garten ist hier nicht so vorhanden“, war ihr Eindruck, als sie zurück nach Deutschland kam. In England seien die Gärten naturbelassener, „auf kleineren Flächen gibt es größere Vielfalt“. Vor allem sei es Fernsehkoch Jamie Oliver gewesen, der das Gärtnern dort „revolutioniert“ habe. „Man fing an, mehr selbst zu kochen und sich mehr im Garten selbst anzubauen.“ Das macht Hegarty im Übrigen auch: Mit Äpfeln, Pfirsichen, Kirschen und Birnen baut sie sich „alte, robuste Sorten“ an. Im Gemüsegarten baut sich Hegarty Kartoffeln an, im Gewächshaus wachsen Tomaten und Kohlrabi. Aus den Johannisbeeren macht sie mit ihren Kindern Gelee, „das macht Spaß, das ist dann immer die Familienzeit“. Aus dem Teich, den sie mithilfe ihres Vaters im vergangenen Jahr angelegt hat, soll ein Tümpel entstehen. „Anfangs wurde gesagt: Marion, jetzt hast du alles voller Mücken!“ Sie sah jedoch: Die Mücken lockten die Vögel an.

Eine Ecke verwildert

Die Ärztin möchte möglichst viel natürlich lassen: „Je mehr ich spritze, desto mehr greife ich in den Kreislauf ein.“ Beispielsweise seien Rosen anfällig für Blattläuse. „Aber Läuse mögen keinen Lavendel – also habe ich welchen daneben gepflanzt.“ Zweige einer Ligusterhecke steckt sie in den Boden, damit die Hecke weiterwachsen kann. Den hintersten Raum des Gartens, die „Drecksecke“, lässt Hegarty verwildern. „Krähen und Dohlen holen sich dort Nistmaterial. Die Ecke ist perfekt für Igel und Amseln. Dieses ganze Wissen geht verloren“, befürchtet Marion Hegarty. „Man muss etwas an die Kinder weitergeben.“ Sie ist der Meinung: Jeder könne etwas gegen die Umweltzerstörung tun – bei sich im Garten.

