Wildeshausen /Visbek Wenn sechs Bischöfe aus Deutschland, Brasilien und Litauen zum Jubiläum kommen und an nur einem Wochenende drei große und gut besuchte Gottesdienste feiern – dann kann es sich nur um ein großes Jubiläum in Visbek handeln. Die Verbundenheit des Ortes mit der Missionsgeschichte – von hier aus zogen christianisierte Benediktiner ab dem 9. Jahrhundert in die Region – zog sich daher wie ein roter Faden durch alle Programmpunkte.

Bei den Festgottesdiensten am Samstag und Sonntag präsentierten mehrere Chöre und Musikgruppen unter musikalischer Leitung von Johannes Kühling Spitzenleistungen. Bischof Dr. Felix Genn rief am Samstag im ökumenischen Gottesdienst, den er mit Landesbischof Thomas Adomeit in der voll besetzten St.-Vitus-Kirche feierte, dazu auf, die Kirche zu erneuern.

Jeder wisse, wie sich die Kirche momentan darstelle. Er sei aber überzeugt davon, dass die Kirche nicht zu Ende gehe. „Sie kann neu beginnen, da es viele Frauen und Männer gibt, die sich von Christus ansprechen lassen.“ Außerdem komme es nicht darauf an, dass die Kirche gut dastehe, sondern dass Jesus gut dastehe. „Wir müssen uns vom Wort Gottes führen und begleiten lassen. Dann kann Visbek auch in 1200 Jahren noch ein Jubiläum feiern.“

Bürgermeister Gerd Meyer konnte beim Festakt in der Benediktschule mit anschließendem Festball viele Ehrengäste begrüßen, darunter Bischöfe aus Brasilien und Litauen und Vertreter französischer und litauischer Partnergemeinden.

Meyer ging ausdrücklich auf das neue Wort „miteinander“ im Gemeindewappen ein. Die gute Weiterentwicklung Visbeks sei nur möglich, wenn alle miteinander und mit Mut neue Wege gehen würden. Zur Begeisterung aller Anwesenden zeichnete er die gebürtigen Visbeker Sr. M. Klara Lüers (77) und Bischof Johannes Bahlmann (59) mit der Ehrenbürgerwürde aus. Sr. Klara kümmert sich seit 1984 um Kranke und Waisenkinder in Malawi, Bischof Bahlmann ist seit 2001 in Brasilien tätig. Beide hätten ihre Wurzeln aus Visbek nie vergessen, sagte Meyer.

Der Sonntag begann mit einem katholischen und evangelischen Gottesdienst. Zum Abschluss gönnte sich Visbek einen Festumzug mit 41 Fußgruppen und vier Musikkapellen mit zusammen etwa 2000 Aktiven.