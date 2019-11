Wildeshausen Beim Tannenaufstellen am Freitagvormittag durfte ein Generator nicht fehlen: Schließlich mussten die Mitarbeiter der Firma Oppermann prüfen, ob die Lichterketten leuchten. Zum Teil mit Gabelstaplern wurden die Pflanzen durch die Westerstraße transportiert. Mit insgesamt 41 Bäumen haben drei Fachmänner die Wildeshauser Innenstadt festlich geschmückt.

Wünsche erfüllen

Ein weiterer Baum soll am Dienstag auf dem Marktplatz geschmückt werden: der Wildeshauser Wunschbaum. Bis Freitag, 29. November, können Eltern aus Wildeshausen mit wenig Einkommen mit ihrem Kind im Alter zwischen vier und zehn Jahren einen Wunschzettel im Mehrgenerationenhaus, Bahnhofstraße 14, ausfüllen. Die Wünsche werden von dort aus in anonymisierter Form an den Wunschbaum auf dem Marktplatz gehängt. Hilfsbereite Schenker können sich direkt vom Baum einen Wunschzettel abnehmen, den darauf notierten Wunsch erfüllen und als Geschenk (mit dem Wunschzettel versehen) im Mehrgenerationenhaus abgeben. Da die Wünsche nach und nach aufgehängt werden, werden die potenziellen Wunscherfüller gebeten, immer mal wieder am Baum vorbeizuschauen. Geschmückt wird der Wunschbaum mit selbst gebastelter Dekoration der Tagesförderung der Diakonie Himmelsthür.

Die Idee zu der Aktion ging von Sandra Scholz, Leiterin des Mehrgenerationenhauses in Wildeshausen, aus. Sie hatte dort in den letzten Jahren Kinderwünsche entgegengenommen und an einen Baum auf den Weihnachtsmarkt gehängt. „Die Resonanz in der Bevölkerung war überwältigend. Alle Kinderwünsche sind erfüllt worden“, freut sich die Organisatorin.

Weihnachtsmarkt startet

Frank Stauga, Veranstalter des diesjährigen Weihnachtsmarktes, ist von der Idee begeistert und unterstützt das Projekt mit einem eigens dafür zur Verfügung gestellten Weihnachtsbaum.

Die diesjährige Bescherung für die Kinder findet am Freitag, 13. Dezember, um 15 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt. Der Weihnachtsmann kommt vorbei und händigt jedem einzelnen Kind sein Wunschgeschenk aus. Es wird Anonymität zugesichert. Damit alle Gaben vor Weihnachten an die Empfänger gelangen, müssen die Geschenke bis spätestens Montag, 9. Dezember, im MGH abgegeben werden.

Während am 13. Dezember dort Bescherung ist, beginnt der Wildeshauser Weihnachtsmarkt traditionell mit dem historischen Weihnachtsmarkt an der Alexanderkirche. An dem Freitag kann von 15 bis 23 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, der mittelalterliche Markt besucht werden. Vom 13. bis 22. Dezember können Besucher zudem durch die Budenstadt auf dem Marktplatz montags bis freitags, 15 bis 23 Uhr, und samstags und sonntags, 11 bis 23 Uhr, schlendern.

Beleuchtet wird im Übrigen die Innenstadt am kommenden Montag: Dann werden die Lichterketten an den Tannen eingeschaltet.