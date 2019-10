Wildeshausen „Wildeshausen! Luftschiffhafen! – Ei, wer hätte das gedacht!“ Mit diesen Worten äußerte sich der Wildeshauser Autor Fritz Strahlmann (1887-1955) im Ersten Weltkrieg von der Front in einem Gedicht. Der Bau des Luftschiffhafens in der Wittekindstadt war damals eine groß angelegte Aktion, die in engem Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen stand. Geographische und klimatische Probleme führten jedoch schon bald zu Problemen, so dass die Geschichte des Wildeshauser Luftschiffhafens nur von kurzer Dauer war.

Im Rahmen der Reihe „Geschichte im Rathaus“ des Bürger- und Geschichtsvereins Wildeshausen wird Heimatforscher Peter Hahn am Dienstag, 22. Oktober, um 20 Uhr im oberen Rathaussaal den Gästen diesen spannenden Teil der Wildeshauser Geschichte näher bringen. Der Titel seines Vortrags lautet ebenfalls „Wildeshausen! Luftschiffhafen! – Ei, wer hätte das gedacht!“.

Der Luftschiffhafen Wildeshausen existierte von 1915 bis 1922. Hahn präsentiert im Rahmen der Veranstaltung historische Fotos. Berichte und Pläne zeigen eindrücklich die Ausmaße der Luftschiffhafen-Anlage. Und bis heute verweist die Straßenbenennung nach Fliegern des Ersten Weltkriegs und nach dem Luftschiffhafen selbst auf dieses kurze Kapitel der Wildeshauser Geschichte. Der Vortrag wird die Entstehung, Entwicklung und das Ende des Hafens vorstellen und mit den historischen und regionalen Begebenheiten in Zusammenhang setzen.

Peter Hahn ist engagierter Heimatforscher, aktives Mitglied im Heimatverein Düngstrup und in Wildeshausen durch seine lebendige Vortragstätigkeit bekannt.

Der Bürger- und Geschichtsverein möchte interessierten Zuschauern einen kleinen Einblick in seine Sammlung gewähren. Vor Beginn des Vortrags werden einige Objekte zum Thema „Luftschiffe“ ausgestellt, darunter ein Lageplan des Luftschiffhafens von 1915.

Der Eintritt kostet 5 Euro.