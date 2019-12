Wildeshausen Wenn sie da in der Kirche steht, den Gottesdienst abhält, zur Gemeinde, zur Öffentlichkeit spricht: „Das erinnert mich an meine Öffentlichkeitsarbeit bei der Diakonie“, sagt Barbara Wündisch-Konz. Die ehemalige Sprecherin der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen ist im Januar dieses Jahres ihre Pastorinnenstelle in der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Stapelmoor in Ostfriesland angetreten. Am 6. Januar war ihre offizielle Einführung. Das bedeutet: Für die 49-Jährige stehen ab Dienstag die ersten Weihnachtsgottesdienste bevor.

Aufregung ist normal

„An Heiligabend haben wir zwei Gottesdienste und jeweils einen am 1. und am 2. Weihnachtstag. Heiligabend ist es ein besonderes Gefühl: Ein Krippenspiel wird aufgeführt, viele Eltern und Kinder werden in der Kirche sein.“ Ob sie vor ihrem ersten festlichen Gottesdienst deshalb besonders aufgeregt sein wird, kann Wündisch-Konz noch nicht sagen. „Vor jedem Gottesdienst habe ich kalte Hände. Die Aufregung ist normal. Da muss ich konzentriert und präsent sein.“

Probleme, die Predigten zu verfassen, hat sie nicht: Dafür gibt es die Perikopenreihe, erklärt die gebürtige Oldenburgerin. Perikopen nennt man Textausschnitte aus der Bibel, die für eine Lesung im Gottesdienst bestimmt sind. Die vorgeschlagenen, in einer Tabelle abgedruckten Predigttexte, sind immer für sechs Jahre ausgelegt. Wündisch-Konz hat nie Probleme, fündig zu werden: „Ich mag die Bibeltexte so gerne.“

Nicht nur predigen wird sie an Weihnachten in der Kirche, sondern auch im Posaunenchor mitspielen. So wird sie während der Gottesdienste zwischen Instrument und Kanzel hin- und herlaufen. Mit anderen Worten: Zum Altar wird sie nicht gehen. „Es gibt nur einen Abendmahltisch. Also bin ich während des Gottesdienstes immer oben auf der Kanzel.“ Das liegt nicht etwa daran, dass die Kirche so alt ist. In einer evangelisch-reformierten Kirche gibt es in der Regel keinen Altar, erklärt Wündisch-Konz. „Ich wollte gerne reformiert werden“, erklärt die 49-jährige Theologin, dass sie der Kirchengemeinde nicht immer angehört habe.

Der Wittekindstadt einen Besuch abzustatten, hatte die ehemalige Diakonie-Sprecherin seit längerer Zeit vor. „Ich hatte unter anderem eine Einladung zum Weihnachtsmarkt bekommen. Von der Entfernung her ist es aber schwierig. Vorher habe ich in Oldenburg gewohnt; das war näher dran.“ Während es in Richtung Oldenburg rund 40 Kilometer sind, liegen zwischen der ostfriesischen Gemeinde in der Stadt Weener und Wildeshausen gut 120 Kilometer. „Aber ich hatte hier auch Veranstaltungen – und die Gemeinde geht vor.“

Gemütlich feiern zu dritt

Gleichwohl bekam sie aber Besuch aus der Kreisstadt: Der Vorstand der Freunde der Diakonie Himmelsthür sowie sechs Bewohner waren im April da. „Sie waren im Gottesdienst, danach sind wir essen gegangen.“ Für das kommende Jahr haben sich die Gäste erneut angekündigt.

Trotz der Gottesdienste sieht Barabara Wündisch-Konz mit ihrem Mann und ihrer Mutter aus Oldenburg ruhigen Feiertagen entgegen. „Wir feiern hier gemütlich zu dritt.“ Und vielleicht wird auch das ein oder andere Lied angestimmt? Bei der Frage nach den Lieblings-Weihnachtsliedern fällt der ehemaligen Oldenburgerin zumindest sofort eins ein: „Fröhlich soll mein Herze springen.“