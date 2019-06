Wildeshausen Wird der Titel Programm, könnte es am Samstag, 13. Juli, wild auf der Wildeshauser Burgwiese werden: Erstmals steigt dort das „Wild Rock Open Air!“. Das Organisatoren-Team um Jacqueline Asmussen, Jessica Bahrs, Bernd Spille, Angelika Stelter und Julien Hagelmoser arbeitet auf Hochtouren.

Beim Stichwort „Wild Rock“ dürften einige Musikfans hellhörig werden, ist die Konzertreihe doch bisher in der Gaststätte Kayserhaus organisiert worden.

Sechs Bands werden ab 15 Uhr in der Muschel auf der Burgwiese auftreten: Black Sheep Burning (Akustik), Five Minorities, Honeytruck, ANA, Jaded und Renegade Alley. Um jedem die Möglichkeit zu bieten, an diesem Open Air teilzunehmen, hat sich das Orga-Team bewusst dazu entschieden, keinen Eintritt zu nehmen. Da die Veranstaltung im Park um 22 Uhr endet, wird anschließend zur Aftershow-Party ins Kayserhaus geladen. Dort kann zu Rockmusik jeglicher Art weitergetanzt werden.

Außerdem können Besucher direkt im Park ein Spenden-Bändchen erwerben. Dies hilft zum einen bei der Umsetzung dieser Veranstaltung und gilt zusätzlich bei der Aftershow-Party als Freibier-Bändchen im Kayserhaus (von 22 bis 22.30 Uhr).

Die Veranstaltung wird durch Sponsoren aus dem Umfeld sowie durch einige freiwillige Helfer ermöglicht. Weitere Helfer sind gern gesehen und können sich über die Internetplattform Facebook (Suchbegriff: Wild Rock Open Air 2019) oder bei einem der Organisatoren melden.

Die Idee habe schon seit Längerem im Raum gestanden, berichten die Organisatoren. Nachdem nun eine andere Veranstaltung abgesagt wurde, nutzten die fünf diese Gelegenheit und reichten ihr ausgearbeitetes Konzept bei der Stadt ein. Wenige Wochen später kam die Zusage.

Ursprünglich hatte vom 12. bis 14. Juli auf der Burgwiese die Premiere des Festivals „An’ner Hunte“ gefeiert werden sollen. Dies ist jedoch im Februar vom Veranstalter abgesagt worden. Grund war die Befürchtung, nicht genug Karten zu verkaufen, da der Radiosender NDR 2 an dem Tag ein kostenloses Open-Air-Festival mit namhaften Künstlern wie Bosse und Joris auf dem Stoppelmarkt in Vechta veranstaltet. An dem Samstag war in Wildeshausen ein „90er-Tag“ mit Auftritten von Oli P. und Captain Jack geplant.