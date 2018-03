Wildeshausen Rockige Töne und bekannte Schlagerklänge werden am Samstag, 14. April, in sechs Wildeshauser Kneipen zu hören sein: die Gastro Event-GmbH organisiert mit „Wildeshausen live“ eine Kneipennacht mit Livemusik. Sechs Bands wollen die Nacht zum Tag machen – um 21 Uhr geht es los.

Die Veranstalter versprechen Musikgruppen unterschiedlicher Stile. Geboten werde feinster Blues, hochkarätiger Soul, Hits aus Rock und Pop, Rockabilly sowie die schönsten Oldies. Auch kultige Schlager werden zu hören sein.

Die Kernzeiten der Auftritte liegen zwischen 21 und 2.30 Uhr. Die Anfangszeiten der Gigs sind ein wenig zeitversetzt, damit der Gast in die Lage versetzt wird, auch möglichst alle Künstler sehen und hören zu können. Die Auftrittsorte liegen so nah beieinander, dass eine Tour von Lokal zu Lokal auch zu Fuß möglich ist. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich eine Karte sichern – im Vorverkauf kostet sie 13, an der Abendkasse 16 Euro. Es gibt sie in allen teilnehmenden Lokalen.

Folgende Musiker sind bei „Wildeshausen Live“ in diesen Lokalitäten dabei: • • Dr. Beat spielt ab 21 Uhr in der Brasserie in der Westerstraße 6. Das Trio war schon mehrmals in Wildeshausen zu sehen und ist vielen bekannt. Es bietet Rockklassiker und einen Partymix der 1960er Jahre bis heute.

• 4 Live sorgt ab 22 Uhr in der Gildestube in Zwischenbrücken 14 für Stimmung. Die Gruppe, bestehend aus Josef Behrens (Gesang), Manuel Wessel (Gitarre, Gesang), Uwe Penning (Keyboard, Bass, Gesang) und Sebastian Kwiotek (Schlagzeug, Gesang), präsentiert Top-40-Hits sowie einen Rock-Partymix.

• Venus tritt ab 22 Uhr in Ivi’s Kneipe, Kleine Straße 12, auf. Auch hier kann getanzt werden: Das Trio möchte das Publikum mit Oldies, Schlagern und Tanzmusik begeistern.

• Plug And Play treten ab 22 Uhr in der Kayserhaus-Kneipe in der Kleinen Straße 18 auf. Die Emdener Formation war auch im vergangenen Jahr bei der Kneipennacht vertreten. Sie präsentiert einen „Akustik Cover Mix“.

• Accuracy steht ab 22.30 Uhr im Kayserhaus-Saal in der Kleinen Straße 18 vor dem Publikum. Manfred Zimmer, Frank Erfeling, Marco Schlörmann, Detlef Beckmann und Tammo Welp präsentieren Rock-Coverstücke. Seit 1992 sind sie im gesamten norddeutschen Raum auf Tour.

• Undercover Affair spielt im Wildeshauser Tanz-Zentrum WITZ, Zwischenbrücken 14. Hier kommen Besucher auf ihre Kosten, die in Erinnerung schwelgen wollen: Unter anderem spielt die Band bekannte Oldies. Aber auch Kultschlager, aktuelle Pop-Hits und Rocksongs gehören zum Repertoire.

Alle weiteren Informationen zu den Bands und das Programm sind in den kostenlosen Programmheften nachzulesen, die in allen teilnehmenden Gastronomien sowie an verschiedenen Stellen in Wildeshausen und Umgebung ausliegen. Spätestens am Veranstaltungsabend finden die Gäste die Programme an den Eingängen aller Lokale, heißt es. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter