Wildeshauser Kunstmeile: Hobby-Künstlerin stellt Werke erstmals öffentlich aus

Wildeshausen Die Mal-Techniken hat sich Sonja Kähne mit Youtube-Videos selbst beigebracht. Jetzt stellt die 29-jährige Hobby-Künstlerin ihre Werke erstmals öffentlich aus – in der Wildeshauser Kunstmeile (Gilde-Buchhandlung). 22 Künstler aus der Region stellen bis Freitag, 4. September, ihre Werke in Schaufenstern der Wildeshauser Innenstadt aus.

„Ich male verschiedenste Bilder, worauf ich gerade Lust habe“, sagt Kähne. Sie habe sich an abstrakten Motiven ausprobiert, an Landschaften und Tieren. „Was mich am meisten kitzelt, ist Porträt-Malerei richtig gut zu können“, sagt Kähne.

Grundsätzlich male sie gerne gegenständlich. Ihr gefalle, wenn die Betrachter direkt sehen können, was dargestellt ist.

Ihre Freude am Malen hat Sonja Kähne bereits in der Grundschule entdeckt. Sie habe phasenweise mal mehr, mal weniger gemalt. „Richtig am Ball geblieben bin ich Anfang 20. Ich kann gar nicht sagen, warum.“

Acryl- und Ölfarben

Anfangs habe sie mit dem Bleistift gezeichnet. „Ich habe dann schnell gemerkt, dass mir Farbe lieber ist.“ Sie probierte sich mit Pastell-Kreiden aus, dann mit Aquarellfarben und landete schließlich bei Acryl, das sei „ihr Ding.“ Inzwischen habe sie auch Ölfarben für sich entdeckt. Da die Farben glänzender und fettiger wirkten als Acryl, könne man damit Porträts noch realistischer wiedergeben.

Die Maltechniken bringt Kähne sich mit Youtube-Videos selbst bei. Immer, wenn sie sich an eine neue Technik wagt, habe sie Respekt vor dem ersten Pinselstrich und fange erst einmal mit kleinen Bildern an. Sie merke aber jedes Mal, dass ihr vor allem große Formate gefallen. „Da habe ich mehr Spaß dran.“

Die Kunst helfe ihr, sich in stressigen Zeiten zu entspannen. Sie habe aber auch schon für einen Geburtstag eine Auftragsarbeit gefertigt. „Ich male einfach dann, wenn ich Lust dazu habe.“ Zu Hause hat sich die 29-Jährige auf der kleinen Galerie über dem Wohnzimmer ein Malzimmer eingerichtet. Kähne ist verlobt und hat einen ein Jahr und neun Monate alten Sohn. Die gelernte Einzelhandelskauffrau ist momentan in Elternzeit.

Rückmeldung zu Werken

Freunde hätten ihr dazu geraten, in der Kunstmeile auszustellen, damit auch andere Personen ihre Werke einmal sehen können, sagt Kähne. „Es ist mir wichtig, Feedback zu bekommen.“