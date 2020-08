Wildeshauser Kunstmeile: Ingrid Lutze bringt abstrakte Kunst auf große Leinwand

Wildeshausen Wer durch die Westerstraße in Wildeshausen geht und bei „Mode Baute Herren“ durch die Schaufenster blickt, entdeckt mehrer großformatige Leinwände, auf denen abstrakte Acrylbilder zu sehen sind. Die Künstlerin, die hier ihre Werke in der Wildeshauser Kunstmeile präsentiert, ist Ingrid Lutze. „Ich möchte nicht gegenständlich malen“, sagt die 68-Jährige. „Ich mag lieber Bilder, in die man etwas hinein interpretieren kann. Je nach Stimmung sieht man etwas anderes.“

Der Traum vom Malen

Ihre künstlerische Ader habe sie von ihrem Vater geerbt. „Ich wusste immer, ich fange eines Tages an zu malen.“ Vor ungefähr zehn Jahren sei es dann soweit gewesen. Es klinge wie ein Märchen, aber sie habe eines Nachts vom Malen geträumt. Am nächsten Morgen habe sie die NWZ aufgeschlagen, einen Malkurs in Dötlingen bei Ille Schwital entdeckt und sich angemeldet. „Ich habe einfach angefangen und mich sofort an große Motive getraut.“ So sei bei diesem Kurs direkt ein Triptychon entstanden. „Ich male sehr gerne auf ganz großen Leinwänden.“

Malen nur Außerhaus

Seitdem habe sie an mehreren Malkursen und -exkursionen teilgenommen, unter anderem in Schleswig-Holstein und in Dänemark. Ihre Werke entstehen ausschließlich bei diesen Gelegenheiten, sie male nie zuhause. Dabei experimentiere sie gerne. Was ihr besonders gefällt, sind Wolkenbilder. „Es sieht leicht aus, ist aber so schwer.“ An Acrylfarben schätzt sie die schnelle Trocknung.

Sie hänge alle ihre Bilder auf. „Ich will nicht nur wegen des Malens malen“, sagt die Wildeshauserin. Jetzt, während der Wildeshauser Kunstmeile, bei der verschiedene Künstler aus der Region bis zum 4. September ihre Werke in Schaufenstern der Hunte- und Westerstraße ausstellen, habe sie ein leeres Wohnzimmer.

Die ehemalige Konrektorin der St.-Peter-Schule in Wildeshausen ist seit drei Jahren im Ruhestand. Seitdem habe sie nicht mehr gemalt. „Ich denke, dass ich irgendwann wieder anfange.“