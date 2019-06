Wildeshausen Landes-Jugendfeuerwehrtag, Schützenfest, Gemeindefest, Sommerkonzert: Wildeshausen stellt sich auf vier große Veranstaltungen an diesem Wochenende ein. Den Auftakt hat am Freitag der Empfang im Rahmen des Feuerwehrtags im Wildeshauser Rathaus gemacht.

• Landesjugendfeuerwehrtag: „Ich freue mich, dass wir den Landesjugendfeuerwehrtag in Wildeshausen durchführen können“, sagte Bürgermeister Jens Kuraschinski, der auch Schirmherr der Veranstaltung ist, beim Empfang im historischen Rathaus. Er dankte den Vertretern der Jugendfeuerwehren für ihren Einsatz für die Jugendarbeit. „Die Jugend ist unsere Zukunft“, sagte Kuraschinski.

Während für die Teilnehmer des Landes-Jugendfeuerwehrtags am Samstag Programm organisiert ist, dürfte es für Besucher am Sonntag interessant werden: Um 8.30 Uhr beginnt im Krandelstadion der 20. Landesentscheid der niedersächsischen Jugendfeuerwehren. 750 Kinder und Jugendliche sowie deren Betreuer werden anwesend sein. Abschluss mit Siegerehrung ist um 14 Uhr.

• Schützenfest Lüerte-Holzhausen: Nach dem Antreten zur Abholung der Jugend- und der Kinderkönigin um 13.20 Uhr startet das Königsschießen der Kinder und Jugendlichen sowie das Pokal- und Preisschießen an diesem Samstag gegen 15 Uhr auf dem Schützenplatz in Lüerte. Sobald die neuen Majestäten ermittelt sind, geht es für Schützen und Besucher ins Festzelt zur großen „Zielwasserfete“. Zum Empfang der Gastvereine treten die Schützen am Sonntag um 13.20 Uhr an: Es folgt der Festmarsch zur Abholung der Königshäuser. Gegen 15.15 Uhr ist die Vergabe der Pokale vorausgegangener Wettbewerbe geplant. Ab 16.30 Uhr werden die Gewinne der Tombola herausgegeben. Das Fest endet mit einem Dämmerschoppen am Montag ab 17.30 Uhr in der Schützenhalle.

• Gemeindefest: Unter dem Motto Teamgeist organisieren die evangelisch-lutherische Gemeinde und die Diakonie Himmelsthür ein Gemeindefest am Sonntag an der Alexanderkirche. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es Infostände von Organisationen und Gruppen, um 12 Uhr ist Anpfiff für ein „Bubble-Soccer-Turnier“. Der Kinderchor singt um 14 Uhr in der Kirche, um 15 Uhr startet eine Führung durch den Bibelgarten.

• Sommerkonzert: Den Beginn der Wildeshauser Sommerkonzerte macht am Sonntag das Musikkorps Wittekind ab 11.30 Uhr in der Konzertmuschel auf der Burgwiese.