Winkelsett Jürgen Stöver ist neuer König des Schützenvereins Reckum-Winkelsett. Am Sonntagabend erhielt er die Königskette unter dem Beifall des Schützenvolkes aus den Händen des ersten Vorsitzenden Hilmer Corßen. Für Jürgen Stöver und dessen Königin Bärbel Stöver sowie Ehrendame Maike Wolle war dies ein Moment des Hochgefühls, das im Ehrentanz und Erinnerungsfoto sowie Umtrunk im Festzelt seinen Höhepunkt fand.

Vize-König wurde Holger Höfemann, Vize-Vize konnte Marco Rolappe werden. Auf den weiteren Plätzen folgten Dieter Höfemann und Heinz-Dieter Bode. 25 Schützen hatten sich an dem Königsschießen beteiligt. Vier von ihnen kamen ins Umschießen. Am Ende konnte Jürgen Stöver zum Sieg begeistert die Hände in die Höhe reißen.

Bei den Damen, die um den Vereinsmeister-Titel schossen, sicherte sich Ute Vallan aus einem Feld von 18 Schützinnen nach Umschießen mit sechs Teilnehmerinnen den ersten Platz. Teresa Rolappe ist Vize-Vereinsmeisterin, Lea-Madlen Vallan Vize-Vize-Vereinsmeisterin.

In der Altersgruppe Jugend holte Jarek Höfemann den ersten Platz und damit den Titel 2019. Acht Jugendliche hatten an dem Schießwettbewerb teilgenommen. Zwei von ihnen kamen in das entscheidende Umschießen. Schließlich hielt Jarek Höfemann den Pokal triumphierend in die Luft.

Und auch ein neues Kinderkönigshaus gibt es. Bereits am Sonnabend konnte Manja Corßen, Ehrendame im vorigen Jahr, als neue Majestät proklamiert werden. Als Vize-Königin steht ihr Veronika Rolappe zur Seite, die auch die Aufgaben als Ehrendame übernimmt. Als Prinzgemahl wird Ole Mahlstedt die neue Kindermajestät in diesem Jahr begleiten. An dem Kinderkönigsschießen hatten zehn Mädchen und Jungen teilgenommen. Drei kamen ins Umschießen. Hier ließ sich Manja Corßen den Titel nicht mehr nehmen.

Im Anschluss wurde das neue Königspaar Jürgen und Bärbel Stöver gebührend im Festzelt beim Schießstand in Winkelsett gefeiert.