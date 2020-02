Wüsting Rutschen, Toben, Spaß haben – das alles unterm Dach der gut beheizten Messehalle der Landtage Nord in Wüsting: In diesem Jahr erstmals gleich an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden finden die „Family Fun Days“, das große Kinder- und Familienfest, in Wüsting statt.

Die Indoor-Spielewelt für die ganze Familie bietet Bungee-Trampolin, Riesenrutsche, Piratenschiff, Hüpfburgen, eine Soccerfeld, Kreativbereiche und vieles mehr. Veranstalter Ebel Events baut wieder alles auf, was Kindern Freude bereitet. Die Titanic-Rutsche, der Wabbelberg, die Raupe – Bewegung und Action für die Jungen und Mädchen wird reichlich geboten.

Dieses Mal sind die „Family Fun Days“ geöffnet am Samstag und Sonntag, 7. und 8. März, und auch noch einmal am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März. Die Öffnungszeiten der großen Abenteuerlandschaft sind an allen vier Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Der große Indoor-Erlebnispark wurde erstmals im Jahr 2017 in der 3200 Quadratmeter großen Landtage-Halle aufgebaut, nur wenige Schritte vom Wüstinger Bahnhof entfernt. Ein idealer Ort für eine solche Veranstaltung. „Toben ist ausdrücklich erlaubt“, heißt es denn auch. Wüsting bietet sich als Ziel für einen Familienausflug an. Einlass ist laut Veranstalter an allen Tagen bis eine Stunde vor der Schließzeit.

Kinder bis einschließlich zwei Jahre zahlen vier Euro Eintritt. Kinder ab dem Alter von drei Jahren zehn Euro, Erwachsene fünf Euro. Dafür können alle Attraktionen des Spielparks genutzt werden. Für die Verpflegung der kleinen und großen Besucher ist ebenfalls gesorgt.

Wer mit der Bahn aus Oldenburg oder Bremen zu den „Family Fun Days“ anreist, hat es nur gut 200 Meter zu Fuß vom Wüstinger Bahnhof bis zum Eingang in die Spielwelt. Für Besucher, die mit dem Auto kommen, stehen ausreichend Parkplätze direkt an der Wüstinger Veranstaltungshalle kostenlos zur Verfügung. Die Zufahrt erfolgt dann über die Holler Landstraße.