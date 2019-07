Wüsting Nicht nur das rote Schwedenhaus von Christa und Hansjörg Müller in Wüs­ting ist ein echter Hingucker, auch der Garten hat am Sonntag bei den Huder Gartenerlebnissen Besucher zum Staunen gebracht. Sechs Stationen konnte man besichtigen. „Ein kleiner Garten, in dem man viel entdecken kann – und schöne Stauden“, sagte ein Besucher aus Delmenhorst.

Ein schöner Vorgarten schmückt das Schwedenhaus der Müllers mit blühenden Blumen. In den Garten hinein geht es über einen schmalen Steinweg an der Seite des Hauses, vorbei am Gemüsebeet und einem Gewächshaus. Dort wachst munter Kohlrabi-Gemüse, und kleine Paprikaknospen sind auch schon zu sehen. Sehr einladend wirkt dann der bewachsene Laubengang, der in den hinteren Bereich des grünen Schweden-Paradieses führt.

Die Müllers verzichten auf eine Rasenfläche und haben große Beete angelegt, viele Gänge lassen den Garten größer wirken und schaffen Zugänge zu Gartenlauben und Sitzgelegenheiten. Rechts und links, wohin man blickt, blühen prächtige Blumen: Rosen, gelbe, rote und rosa Taglilien, Margeriten. Hier und da tauchen auch exotisch aussehende Pflanzen wie eine Alium auf. „Ich bin eben ein totaler Blumennarr“, erklärt Gastgeberin Christa Müller das Blütenmeer in ihrem Garten. „Die Rosen waren noch nie so schön wie in diesem Jahr“, freut sie sich.

Neben der Terrasse gibt es drei weitere gemütlich eingerichtete Sitzecken in dem 500 Quadratmeter großem Garten. „Wenn es auf der Terrasse zu warm wird, gehen wir ins Teehaus“, sagt Müller. Das Teehaus ist überdacht und ungewöhnlich dekoriert. Ein Regenschirm hängt neben einem alten Ofen, und Küchentöpfe und eiserne Messbecher schmücken diesen Rückzugsort.

Noch ein Hingucker ist ein Gemäuer, das die Müllers in einer Ecke des Gartens angelegt haben. Davon sind Wenke und Peter Schulz aus Hude besonders angetan: „Diese Ruinen finden wir toll, mit den alten Fenstern drin“, sagt Wenke Schulz. Das Paar ist zum ersten Mal bei den Huder Gartenerlebnissen. „Wir lassen einfach alles auf uns wirken und holen uns Inspiration für unseren eigenen Garten.“

Für die Kinder Paul und Lenja gibt es am Teich viel zu gucken. Leise plätschert hier Wasser aus einer alten Pumpe, was für eine beruhigende und entspannte Atmosphäre sorgt. Überall sind kleine Figuren und Schmuckstücke zu entdecken. Auf der Terrasse hat Christa Müller Porzellan in einem Regal stehen, was einen sehr wohnlichen Effekt hat. „Es hat sich gelohnt“, bedankt sich eine Besucherin für die gewonnenen Eindrücke.

