Wüsting Anlässlich der Veröffentlichung ihrer neuen CD „Rockwall“ geht die Essener Status-Quo-Tribute-Band Piledriver auf Tour und präsentiert neben eigenen Tracks natürlich auch ein „Best of Status Quo“.

Peter Wagner (guitar and vocals), Michael Sommerhoff (guitar and vocals), Eddie Claessens (drums), Marc Herrmann (bassguitar) und Rudi Peeters (keyboards) starten ihre Tour, die sie unter anderem nach Dortmund, Essen, Köln und Passau führen wird, an diesem Samstag in Wüsting, im Gasthof Buchholz.

Karten Karten für das Konzert mit der Status-Quo-Tribute-Band Piledriver kosten am Samstag, 27. Oktober, an der Abendkasse 19,50 Euro. Bei Vorlage der NWZ-Card gibt es zwei Euro Rabatt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Im Vorprogramm spielt die Oldenburger Band Crimson. www.nordwest-ticket.de

Warum ausgerechnet ein Tourstart in Wüsting?

„Als wir diesen Termin vor über einem Jahr mit Horst Köster per Handschlag besiegelt haben, wussten wir noch gar nicht, dass es der Tourauftakt sein würde. Damals stand auch noch kein Release-Termin für unser neues Album Rockwall fest. Horst hatte damals unser Konzert in Hamburg besucht und uns gefragt, ob wir bei einer Charity-Veranstaltung für die Krebshilfe dabei wären. Natürlich unterstützen wir seine Arbeit gern und fühlen uns geehrt, dass wir von jemandem gefragt wurden, der sich seit Jahrzehnten selbstlos für das Gemeinwohl einsetzt“, sagt dazu der Chef der Band, Michael Sommerhoff.

Der Bandleader erklärt die große Begeisterung für Status Quo: „Peter, unser Leadgitarrist, und ich sind mit Quo aufgewachsen. Mit ihnen hat alles begonnen. Wenn wir an die Zeiten denken, als wir mit 14, 15 und 16 Jahren das Glück hatten, die Gigs der Frantic Four in der Dortmunder Westfalenhalle, der Essener Grugahalle oder der Kölner Sporthalle erleben zu dürfen, schlagen unsere Herzen heute noch schneller. Was für eine fantastische und unvergleichliche Live-Band! Sie waren Mitte bis Ende der 1970er Jahre unschlagbar, und wer nicht dabei war, kann nicht wissen, warum Quo damals tatsächlich so etwas wie eine Religion war. Sie waren der Grund, warum Peter und ich mit dem Gitarrespielen anfingen und eine Band ins Leben riefen. Quo war die Live-Band an sich. Und natürlich haben wir das Bedürfnis, an diejenigen zu erinnern, die das Headbanging und die tiefer gestimmten Gitarren erfunden und uns sowie vielen anderen ,den Boden bereitet’ haben.“

In Gestalt von „Rockers Rollin’“ so Sommerhoff, finde sich zum Beispiel auf der neuen CD eine Hommage an „all-time-hero“ Rick Parfitt.

Die Band setzt auch auf eigene Songs im Status-Quo-Sound. „Das erste Piledriver-Album erschien bereits 1997“, erzählt Michael Sommerhoff. Schon damals hätten sich neben Coverversionen bekannter Quo-Klassiker auch drei Titel aus eigener Feder auf der CD befunden. „Die Vision von Piledriver war es ja, die Frantic Four-Ära fort- und in die Jetzt-Zeit zu überführen“, sagt er. „Wie würden die originalen Status Quo klingen, wenn sie sich nicht 1981 getrennt hätten, ihrem Sound treu geblieben wären und die technischen Möglichkeiten von heute hätten?“ Die Antwort gibt Piledriver mit einem eigenen „Signature Sound“. Mit relaxten Songs, aber eben auch „Stadion-Rock-Stampfern“, wie es Sommerhoff nennt.

Horst Köster organisiert das Konzert erstmals in Wüsting. Dabei soll die Deutsche Krebshilfe einen Teil des Erlöses bekommen. Das sei nur möglich, freut sich Köster, weil die Band auf einen Teil ihrer Gage verzichte.