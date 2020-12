Kunden in Ganderkesee sehr willkommen: Kaufleute rollen roten Teppich aus

Hereinspaziert! Ganderkesees Kaufleute rollen ihren Kunden im Advent den roten Teppich aus. „Wir haben uns zusammengesetzt und spontan beschlossen, diese kleine Aktion für die nächsten vier Wochen zu starten“, erklärte Heimke Eggert (rechts) beim Fototermin am Montag vor ihrem Modegeschäft, wo sie gemeinsam mit Susanne Piero vom benachbarten Bastel- und Geschenkeladen Tüdelkrams noch einmal symbolisch den Teppich ausbreitete. Auf diese Weise vermitteln die Ladeninhaber in der Corona-Krise den Besuchern und Passanten in Ganderkesee, dass sie sehr willkommen sind.

