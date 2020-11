Antrag auf breitere Radwege

Landkreis Einen Antrag auf Verbreiterung der Radwege im Landkreis Oldenburg auf mindestens zweieinhalb Meter hat die Kreistagsgruppe FDP/Freie Wähler gestellt. Aktuell seien viele Radwege unter zwei Metern breit. Eine Erweiterung sei trotz Sanierungsmaßnahmen bisher nicht vorgesehen, obwohl die gültigen Richtlinien breitere Geh- und Radwege empfehlen, bemängelt die Kreistagsgruppe.

„Die Verbreiterungsmaßnahmen werden sowohl durch den in vielen Fällen erforderlichen Grunderwerb als auch durch einen erhöhten Arbeits- und Materialaufwand zu einer Kostenerhöhung der Maßnahmen führen“, sagen Marion Daniel (FDP) und Arnold Hansen (Freie Wähler) in dem Antrag. Damit diese Kosten nicht zulasten der finanziellen Mittel für das Radwegesanierungsprogramm gehen, beantragt die Gruppe, für diese Maßnahmen jährlich zusätzlich 200 000 Euro in den Haushalt einzustellen. „Der Betrag ist projektbezogen einzustellen und fließt in den allgemeinen Haushalt zurück, wenn im jeweiligen Haushaltsjahr Verbreiterungsmaßnahmen nicht erforderlich sind“, heißt es weiter.

