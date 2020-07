Corona: Sieben neue Infektionen

Landkreis Im Landkreis Oldenburg gibt es sieben neue Corona-Fälle. Insgesamt sind nun elf Bürger an Covid-19 erkrankt, 50 befinden sich in Quarantäne. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt 349 bestätigte Fälle. 327 gelten als genesen, elf sind verstorben.

Bei den aktuell elf Erkrankten handelt es sich um Personen aus der Gemeinde Großenkneten (2) und der Stadt Wildeshausen (9). In den Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee, Hatten, Hude und Wardenburg sowie der Samtgemeinde Harpstedt gibt es derzeit keine nachgewiesenen Erkrankten.