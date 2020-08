Corona: Acht weitere Erkrankte

Landkreis Mit Sorge blickt die Kreisverwaltung des Landkreises Oldenburg auf die Entwicklungen bei den Reiserückkehrern in Bezug auf das Coronavirus. Am Freitag stieg die Zahl der Infizierten um acht Personen auf nunmehr 54 aktuell Erkrankte. In den kommenden Tagen und Wochen erwartet die Kreisverwaltung weitere Zuwächse der positiven Fallzahlen bei Reiserückkehrern. In diesem Zusammenhang weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass jeder Rückkehrer aus einem Risikogebiet automatisch in 14-tägige Quarantäne geht.

Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt aktuell 408 bestätigte Fälle einer Covid-19-Erkrankung. 343 Personen gelten davon als wieder genesen, elf Personen sind verstorben. Bei den aktuell 54 Erkrankten handelt es sich um Personen aus den Gemeinden Dötlingen (2), Ganderkesee (3) Großenkneten (29) und Wardenburg (3) sowie der Stadt Wildeshausen (17).