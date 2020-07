Corona: Noch elf Kranke

Landkreis Im Landkreis Oldenburg sind elf Bürger an Covid-19 erkrankt. 37 Personen befinden sich in Quarantäne, teilt die Kreisverwaltung mit. Vergangenen Freitag waren es noch 18 am Coronavirus erkrankte Einwohner.

Die Gesamtzahl der Infektionen beträgt nun 338 bestätigte Fälle. 316 Personen sind genesen, elf gestorben. Von den elf aktuell Erkrankten leben acht in der Gemeinde Großenkneten und drei in der Stadt Wildeshausen.

Die 316 genesenen Einwohner verteilen sich auf Dötlingen (11), Ganderkesee (39), Großenkneten (40), Harpstedt (8), Hatten (16), Hude (24), Wardenburg (31) und Wildeshausen (147).