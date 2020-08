Ein neuer Corona-Fall im Kreis

Landkreis Im Landkreis Oldenburg gibt es eine neue Corona-Infektion. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Damit sind im Kreisgebiet aktuell 14 Personen an Covid-19 erkrankt, die Gesamtzahl der bislang bestätigten Fälle steigt auf 351. Davon gelten 326 Personen als genesen, elf sind verstorben. 66 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Die Kreisverwaltung appelliert an die Bürger, sich an die Corona-Regeln zu halten. „Ob man es zweite Welle nennt oder wie auch immer. Fakt ist, wir sind nach wie vor mitten in einer Pandemie, die unser aller Gesundheit ernsthaft bedroht“, sagt Erster Kreisrat Christian Wolf. Es sei wichtig, sich dauerhaft an die AHA-Regel zu halten: Abstand halten, penibel auf Hygiene achten und da, wo kein Abstand gewahrt werden kann, eine Alltagsmaske tragen, beispielsweise beim Einkaufen. „Wir werden darauf in den kommenden Tagen und Wochen auch weiterhin ein Auge haben. Dies geschieht stichprobenartig und punktuell“, sagt Wolf. Die Einhaltung von Quarantäne-Auflagen soll ebenfalls kontrolliert werden. In diesem Bereich habe die Kreisverwaltung jüngst Verstöße registriert, die entsprechend sanktioniert worden seien. Man werde allen Hinweisen auf Regelverstöße nachgehen.