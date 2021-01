Erste Zwischenergebnisse vom Landkreis-Check: Hatten hat die Nase vorn

Landkreis Der Landkreis-Check läuft auf vollen Touren: Inzwischen ist die Teilnehmerzahl bei der großen Umfrage auf NWZonline vierstellig, bereits mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Oldenburg haben sich zu Fragen der Aufenthaltsqualität, der Alltagssituationen und der allgemeinen Angebote in ihrer Heimatgemeinde geäußert und diese mit Noten zwischen 0 und 10 bewertet.

Mittlerweile liegen die ersten Zwischenergebnisse vor. Besonders Großenkneten und Harpstedt haben noch Luft nach oben: Mit einer Gesamtdurchschnittsnote von 6,4 und 6,1 liegen sie hinter den anderen Gemeinden.

Abstände sind gering

An der Spitze liegt bisher Hatten mit 7,6 Punkten, Aber die Abstände zwischen den Gemeinden sind gering. Mit ihrer Beteiligung an der Umfrage, die die NWZ in Zusammenarbeit mit dem Oldenburger Unternehmen Umfrageheld anbietet, können Großenkneter oder Harpstedter noch Einfluss nehmen auf das Endergebnis.

Dafür haben sie – wie auch die Bürgerinnen und Bürger in den anderen Gemeinden – noch drei Wochen Zeit: Die Umfrage bleibt bis zum 14. Februar freigeschaltet. Danach erfolgt die Auswertung und ab dem 27. Februar wird die Redaktion der Nordwest-Zeitung das Gesamtergebnis und die Bewertungen der einzelnen Gemeinden in einer zweiwöchigen Serie umfassend präsentieren und kommentieren.

Zwei Dutzend Fragen zu Gastronomie und Einzelhandel, Schulen und Kitas, Kulturangeboten, Freizeitmöglichkeiten und vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens sind in der Umfrage zu beantworten – jeweils mit einem schnellen Klick auf die Noten-Skala. Am Ende besteht die Möglichkeit zu einem kurzen schriftlichen Kommentar. Auch hierzu liegt eine erste Zwischenbilanz vor: Auffallend viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer beklagen den Zustand der Radwege im Landkreis und wünschen sich einen Ausbau des Radwegenetzes.

Glücklich auf dem Lande

Viele äußern sich aber auch positiv: Mehrfach ist zu lesen, dass die Menschen gerade jetzt in der Corona-Krise froh sind, auf dem Lande zu leben. Lob oder Kritik kann geäußert und begründet werden. Die Teilnahme ist anonym, nur Geschlecht, Altersgruppe, Familienstand und Heimatgemeinde werden erfasst.

Abstimmen unter www.nwzonline.de/landkreis-check