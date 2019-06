Landkreis Die Fußballfans der 1. Kreisklasse können sich auf eine Saisonverlängerung freuen: Der TuS Vielstedt verpasste es im letzten Saisonspiel durch eine 1:4-Heimniederlage gegen den TSV Ganderkesee II, sich den Klassenerhalt zu sichern. Damit wird die Frage nach dem zweiten Absteiger in einem Entscheidungsspiel zwischen Vielstedt und dem FC Hude III beantwortet. Diese Partie soll bereits an diesem Mittwoch, 5. Juni, um 19.30 Uhr ausgetragen werden. Auf einen Austragungsort wollen sich beide Mannschaft noch einigen. Im Aufstiegskampf jubelte der VfL Stenum II – hier verpasste es der FC Hude II, mit den auf Rang drei liegenden Stenumern gleichzuziehen.

TV Munderloh II - FC Hude II 1:1 (0:1). Durch dieses Remis verspielten die Gäste die große Möglichkeit, um gegen den VfL Stenum II ein Entscheidungsmatch um den Aufstieg in die Kreisliga zu bestreiten. „Das haben sich die Gäste selbst zuzuschreiben“, bemerkte Munderlohs Trainer Bendix Schröder. In der ersten Halbzeit hätten die Gäste mehrere gute Tormöglichkeiten verpasst und seien lediglich mit einem Tor Vorsprung in die Halbzeitpause gegangen. Nach dem Seitenwechsel kamen die Platzherren besser ins Spiel und erzielten zwangsläufig den Ausgleich per Freistoß. Tore: 0:1 Brumund (3.), 1:1 Lange (76.).

FC Hude III - Borussia Delmenhorst 6:0 (6:0). Gäbe es einen Fairnesspreis zu vergeben, dann würde diesen die als Absteiger schon lange feststehende Mannschaft von Borussia Delmenhorst bekommen müssen. Aufgrund starker personeller Probleme spielte nicht nur Trainer Stefan Giese mit, sondern auch sein 80-jähriger Vater Günter. „Wir hatten insgesamt nur zehn Spieler dabei, wollten das Spiel aber nicht absagen“, berichtete der Trainer. Nachdem sich dann noch mehrere Borussia-Spieler in der ersten Halbzeit verletzten, durfte Schiedsrichter Michael Koch die Begegnung nach der Halbzeitpause nicht wieder anpfeifen und brach das Spiel ab. Bis zu dem Zeitpunkt hatten die Platzherren sechs Tore vorlegt. „Hude hat sich aufgrund unserer Situation ebenfalls sehr fair verhalten. Sie hätten uns auch abschießen können“, sagte Giese. Auch Schiedsrichter Koch, der aufgrund der hohen Temperaturen einige Trinkpausen ansetzte, war von der fairen Einstellung beider Mannschaften sehr beeindruckt. „Ich werde auf alle Fälle eine Fairnessmeldung erstellen. Das Spiel wird nach Rücksprache mit dem Staffelleiter für die Platzherren gewertet“, so Koch. Tore: 1:0 Otte (5.), 2:0 Bastenhorst (8.), 3:0 Erren (23.), 4:0 Otte (32.), 5:0 Erren (42.), 6:0 Bastenhorst (45.)

SV Tungeln - Delmenhorster BV 6:4 (3:1). „Was will man in dieser Situation noch groß sagen: Große Hitze bei letztem Saisonspiel, gewonnen und alles gut gelaufen“, fasste Tungelns Trainer Jörg Gehrmann den Sonntagvormittag seiner Mannschaft kurz und knapp zusammen. Die Tungeler beherrschten diese torreiche Begegnung über weite Strecken und ließen weitere gute Tormöglichkeiten aus. Dass die Begegnung auch von den Platzherren nicht mehr bierernst genommen wurde, zeigen die vier Gegentreffer, die teilweise auch aus abseitsverdächtigen Positionen heraus erzielt wurden, wie Tungelns Coach berichtete. Tore: 1:0/2:0 Keno Harisch (8., 13.), 2:1 Gauerke (40.), 3:1/4:1 Buchholz (42., 50.), 4:2/4:3 Gauerke (56., 60.), 5:3 Buchholz (62.), 6:3 Hübner (64.), 6:4 Kischkat (85.)

TuS Heidkrug II - Sf Wüsting 3:0 (0:0). Durch diesen Erfolg haben die Platzherren ihr Saisonziel mit einem einstelligen Platz erreicht. „Ich habe meine Spieler entsprechend geimpft, dass uns die große Hitze gegen die im Schnitt älteren Spieler der Gäste entgegen kommt“, meinte Heidkrugs Trainer Andreas Heldner. So, wie er es prognostizierte, trat es letztlich auch ein. Die entscheidenden Tore für die Heidkruger fielen erst in der zweiten Halbzeit. „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir verlieren könnten“, führte Heidkrugs Trainer weiter aus. Tore: 1:0 Kuchenbuch (44.), 2:0 Dotschat (47.), 3:0 Hamann (85.)

TuS Vielstedt - TSV Ganderkesee II 1:4 (0:1). „Eine Chance haben wir jetzt noch“, meinte Vielstedts Trainer Hans Borchers nach dem Schlusspfiff fast schon etwas trotzig. Obwohl seine Mannschaft im gesamten Kalenderjahr 2019 ohne Punktspielsieg geblieben war, hätte am letzten Spieltag gegen Ganderkesee II schon ein Remis zum Klassenerhalt gereicht. Doch die TSV-Reserve, die in Abwesenheit ihres Trainers Andreas Dietrich von Stephan Schüttel betreut wurde, machte einen dicken Strich durch diese Rechnung. Wenngleich es für sie um nichts mehr ging, zeigten die Gäste großen Einsatz. Ihre Halbzeitführung bauten sie nach dem Wiederanpfiff aus. „Wir hatten viele Chancen, waren im Abschluss aber zu schwach – das war der Knackpunkt“, haderte Borchers hinterher. So musste schon ein Eigentor zum 1:2 herhalten. Im weiteren Verlauf zeichnete sich aber auch TSV-Torhüter Daniel Lübben mehrmals mit guten Paraden aus. Zwei sehenswert vorgetragene Konter sicherten den Ganderkeseern schließlich den Auswärtssieg – den auch die zuschauenden Spieler des FC Hude III feierten. „Das war ein toller Einsatz der Jungs, der Sieg war mehr als verdient“, resümierte Schüttel. Dagegen hofft Borchers nun auf ein Happy End für sein Team im Entscheidungsspiel. Nach der Saison hört er als Trainer in Vielstedt auf. Seine Nachfolge werden Daniel Schan und Fabian Wielgusiak antreten. Tore: 0:1 Hoier (38.), 0:2 Voigt (55.), 1:2 Gosch (ET/58.), 1:3 Friedl (77.), 1:4 Schütte (80.)