Landkreis-Oldenburg-Check: Fahren genug Züge und in welchem Takt?

Landkreis /Ganderkesee Auf wachsendes Interesse stößt der große Landkreis-Check in der NWZ: Bis Dienstagmittag haben sich knapp 700 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Oldenburg an der Online-Umfrage zur Lebensqualität in ihrer jeweiligen Gemeinde beteiligt.

Bis zum 14. Februar besteht weiterhin die Möglichkeit für alle zum Mitmachen: Geben Sie Ihrer Gemeinde Noten zwischen 0 und 10 in vielen verschiedenen Bereichen, die Ihren Alltag bestimmen. Wie zufrieden sind Sie mit Einzelhandel oder Gastronomie? Wie bewerten Sie Schulen und Kindertagesstätten. Genügt Ihnen das Nahverkehrsangebot? Finden Sie Kultur und Sport vor Ort attraktiv?

Die Präsenz der Polizei in Ihrer Gemeinde, die Zuverlässigkeit der Abfallentsorgung oder das Angebot auf dem Wohnungsmarkt sind weitere Punkte, die Sie bewerten können – zunächst mit einem Klick, am Ende der Umfrage geben wir Ihnen aber auch noch Gelegenheit, in einem Textfeld ihre Sicht der Dinge zu erklären oder zusätzliche Anregungen zu geben.

Also: Stimmen Sie mit ab! Je mehr Bewertungen abgegeben werden, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse, die ab dem 27. Februar in einer zweiwöchigen Serie veröffentlicht werden. Für jede Gemeinde fassen wir die Bewertungen zusammen und lassen Menschen zu Wort kommen, die dort leben. Und viele Ihrer Anregungen und Bemerkungen werden auch danach noch Stoff für eine kritische Berichterstattung liefern.

Zur Umfrage: www.nwzonline.de/landkreis-check