Umwelt: Stadtradeln beginnt wieder am 15. Juni

Tierquälerei In Zetel Reiter treibt Angst vor Pferdeschänder um

Ein Unbekannter hat sich an einer Ponystute vergangen. Das versetzt die vielen Reiter und Pferdebesitzer in der Gegend in Aufruhr. Die Angst, dass er wieder zuschlagen könnte, ist groß, doch die Tierhalter rüsten auf.