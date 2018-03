Lauf geht’S: In sechs Monaten zum Halbmarathon

Volles Haus für „Lauf geht’s“: Bei der Informationsveranstaltung am Donnerstagabend in der Waldschule Hatten in Sandkrug führte Chefredakteur Lars Reckermann durchs Programm. Bei der NWZ-Aktion „Lauf geht’s“ werden Teilnehmer ein halbes Jahr lang professionell mit Trainern, Ernährungstipps sowie Fachvorträgen und Seminaren auf einen Halbmarathon in Oldenburg am 21. Oktober vorbereitet. Anmeldungen zu „Lauf geht’s“ sind ab sofort möglich. Ein ausführlicher Artikel folgt in der Samstagsausgabe.

BILD: Martin Remmers www-nwz-lauf-gehts.de