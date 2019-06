Achternmeer Ein Sportverein muss her! Da waren sich die 36 bewegungsfreudigen Einwohner aus Achternmeer und Harbern I einig, die sich am 25. Juli 1969 in der Gastwirtschaft Harms in Achternmeer trafen. Zu ihrem 1. Vorsitzenden wählten sie Erich Spelde, der dieses Amt bis 1972 innehatte. Doch mit der Gründung des SV Achternmeer an diesem denkwürdigen Abend fing die eigentliche Arbeit erst an: Nachdem zuvor auf dem Schulsportplatz gespielt wurde – es gab zu diesem Zeitpunkt eine Herrenfußball-Mannschaft, eine B- und eine D-Jugendmannschaft –, machte man mit der Vereinsgründung Nägel mit Köpfen und pachtete vom Vereinswirt Karl Harms eine Fläche von 1,5 Hektar. In viel Eigenarbeit wurde im April 1970 mit den Erdarbeiten für einen Sportplatz begonnen. Der Aufwand ist dokumentiert: In rund 80 Arbeitseinsätzen legten 360 Teilnehmer mit fast 1500 freiwilligen Arbeitsstunden den Platz an. Im selben Jahr bekam der Verein seinen offiziell Eintrag ins Vereinsregister, auch wurde nicht mehr nur Fußball gespielt, sondern in einer Gymnastikgruppe auch geturnt.

Zwei Jahre später der nächste große Arbeitseinsatz: Im Sommer 1972 planten die Sportler das Umkleidegebäude mit Jugendraum, das mit vielen tausend Arbeitsstunden bis zum Ende des Jahres verwirklicht werden konnte.

Im Laufe der Jahre wurde der Sportverein nicht nur größer, sondern auch weiblicher: 1975 entstand eine Mädchenabteilung und eine Kinderturngruppe. Ab 1976 bot der SVA auch Faustball an.

Durch die starke Entwicklung des Vereins reichte schon bald der vorhandene Sportplatz nicht mehr aus. Also pachtete der Vorstand – nun unter der Leitung von Erich Wandscher – im Frühjahr 1977 eine weitere Fläche hinzu und richtete hier einen zweiten Sportplatz her, ebenfalls wieder in Eigenarbeit: Alle Einfriedigungen und Zäune sowie hohe Ballfangzäune hinter den Toren wurden selbst hergestellt, die Einrichtungen für die Umkleideräume geschaffen, eine Tannenhecke gepflanzt und eine Trainings-Flutlichtanlage gebaut. Als eines der engagiertesten Mitglieder ist Gustav Büsselmann in die Chronik eingegangen, der besonders viel Aufbauarbeit geleistet hat. Unter seiner Anleitung entstanden auch die Anlagen.

Fast 25 Jahre lang, von 1980 bis 2003, führte Heinz Gerdsen den Verein erfolgreich. Dafür wurde er zum Ehrenvorsitzenden des SV Achternmeer ernannt. Unter seinem Vorsitz wurde wurde das Angebot 1982 um eine Mutter-Kindgruppe erweitert. 1999 gab’s für den aufstrebenden Verein ein neues Vereinsheim. Dass auch dieses in Eigenarbeit gebaut wurde, versteht sich bei der Geschichte des SVA von selbst – das große Engagement der Mitglieder hatte längst Tradition.

Mit Uwe von der Pütten an der Spitze, der Heinz Gerdsen 2004 ablöste und bis heute im Amt ist, stieg die I. Herrenmannschaft nach fast zwei Jahrzehnten 2009 wieder in die Fußball-Kreisliga auf und verweilte dort zehn Spielzeiten lang.