Munderloh holt ersten Saisonsieg

Achternmeer Pech für den SV Achternmeer, Glück für den TV Munderloh: In der Fußball-Kreisliga hat der TV Munderloh am Donnerstagabend seinen ersten Saisonsieg gefeiert. In Achternmeer setzte sich das Team von Trainer Ralf Eilenberger mit 2:1 (1:0) durch. Dadurch verbesserte sich Munderloh in der Tabelle mit nunmehr fünf Zählern auf Rang sieben, Achternmeer (2) ist Elfter.

In der ersten Halbzeit agierten beide Teams zunächst noch etwas zurückhaltend. Munderloh verzeichnete immerhin einen Lattentreffer und ging kurz vor der Pause durch ein Eigentor von Tobias von der Pütten (42. Minute) in Führung. Nach dem Seitenwechsel wurde Achternmeer dann aktiver. Ließen zunächst Deniz Akman (Latte) und Robin Johanning noch Chancen aus, sorgte von der Pütten in der 82. Minute für den Ausgleich. Doch in der letzten Spielminute war es dann Alexander Bruns, der Munderloh zum Sieg schoss.

„Wir waren am Ende einfach nicht clever genug. Munderloh hat von unseren Fehlern profitiert“, berichtete SVA-Trainer Helge Hanschke.