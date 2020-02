Ahlhorn Das Finale um den 40. Fußballortspokal in der offenen Klasse, Kategorie A, hätte wohl kaum spannender ausgehen können. „Die Königlichen“ und „Kassucks“ standen sich zum Abschluss des Wettbewerbs in der Sporthalle gegenüber. Dabei sah es zunächst für eine klare Entscheidung aus, denn „Die Königlichen“ versenkten das Leder zum 2:0 im gegnerischen Tor. Doch die „Kassucks“ steckten nicht auf. Immer wieder rannten sie auf das Tor der „Königlichen“ zu. Was lange Zeit unbelohnt blieb, konnte dann doch mit einem Anschlusstreffer vollzogen werden. Die „Kassucks“ spürten Oberwasser, griffen weiter an, und eine halbe Minute vor dem Finalende stand es 2:2. Das folgende Neunmeterschießen entschieden die „Kassucks“ für sich. Sie erzielten den einzigen Treffer des entscheidenden Schießens und damit den Sieg.

Die Halle tobte. „Die Königlichen“ schüttelten verständnislos den Kopf. Mit der sicher geglaubten 2:0-Führung am Ende im Neunmeterschießen den Titel doch noch zu verspielen, das war bitter für das Team.

Turnierleiter Andreas Ruge überreichte damit den 40. Ortspokal bei der Ehrung der Besten an das „Kassucks“-Team. Vizesieger wurden damit „Die Königlichen“. Im Spiel um Platz drei gewann „Mein persönlicher Favorit“ gegen „FC Esperance“ (1:0).

In der geschlossenen Klasse (Ü 30) sah es nicht viel anders aus. Auch da stand der Teamname „Kassucks“ über der Liste mit Namen der Konkurrenz. Im Finalspiel schlug der Turniersieger „Lok Grafenthaler“ mit 2:1. Das Spiel um Platz drei gewannen die „Supergirls“ gegen „Ü 32“ mit einem Endstand von 1:0.

Beide Pokale waren mit einer Gewinnsumme von 180 Euro dotiert. Insgesamt wurden 32 Paarungen gespielt. Das Ortspokalturnier lockte auch diesmal zahlreiche Zuschauer und Zuschauerinnen auf die Tribüne. Erstmals in der langen Geschichte des ASV-Fußball-Ortspokalturniers wurde es nicht Ende Januar veranstaltet. Der Grund dafür waren die Hallenkreismeisterschaften der Herren, die an dem Wochenende ausgetragen wurden. Deshalb verlegte der ASV das 40. Ortspokalturnier auf den vergangenen Freitag und Samstag.

Neben dem sportlichen Vergnügen mit spannenden und packenden Partien, wartete die Gastronomie in der Halle mit Getränken und Speisen auf.