Ahlhorn /Brettorf Wenige Tage, nachdem der Abschied von Brettorfs Spielertrainer Tim Lemke feststeht, kommt auf die TVB-Faustballer das nächste emotionale Ereignis zu. An diesem Freitag (20 Uhr, Sporthalle Am Lemsen) erwartet der Ahlhorner SV den TV Brettorf zum Landkreisderby der Bundesliga.

Dabei steht für das Lemke-Team noch einiges auf dem Spiel. Da sie in der vergangenen Woche keine Partie bestritten haben, ist der VfK 1901 Berlin in der Tabelle an den Brettorfern vorbeigezogen. „Wenn wir gegen Ahlhorn und am letzten Spieltag gegen TK Hannover gewinnen, sollten wir Hauptrundenerster werden – und diesen Platz wollen wir uns auch holen“, verspricht Lemke volle Konzentration auf die letzten beiden Begegnungen.

Zahlreiche Derbys mitgemacht

In seinen 13 Jahren in der Bundesliga hat der Abwehrspieler zahlreiche Derbys mitgemacht. Bis auf eine Saison, in der Brettorf zweitklassig war, begegneten sich beide Mannschaften in jedem Jahr. Sollte das TVB-Team nicht auf dem ersten Platz landen, wäre es für Lemke das letzte Duell mit dem Landkreiskontrahenten. „Das wäre schade, denn es sind immer schöne Spiele gewesen. Aber wir können ja noch bei der DM aufeinandertreffen“, erklärt der 30-Jährige. Bereits jetzt steht fest, dass die Ahlhorner unabhängig von den Ergebnissen der letzten beiden Spiele auf dem dritten Platz zur Deutschen Meisterschaft fahren. Sollte Brettorf Erster werden, würden die beiden Faustballteams in Käfertal (Mannheim) aufeinandertreffen.

Bei Lemkes Abschiedstournee gehe es aber „grundsätzlich nicht um meine Person. Das blende ich komplett aus, dafür haben wir noch zu viel vor“, erklärt der TVB-Spielertrainer, der das Duell unbedingt erfolgreich bestreiten will. „Gerade in der Ahlhorner Halle, wenn viele Brettorfer anreisen und viele Ahlhorner da sind, ist es immer etwas ganz Besonderes. Das waren immer die besten Spiele“, erinnert sich Lemke an die vielen Begegnungen zurück.

Duelle im Gedächtnis geblieben

Im Gedächtnis geblieben ist dem 30-Jähriges eine spezielle Partie – die vor 13 Jahren stattgefunden hat. „Ich weiß noch sehr genau, wie ich 2005 in Ahlhorn mein erstes Derby in der Bundesliga gespielt habe“, erinnert sich Lemke und erzählt weiter: „Wir haben zwar relativ deutlich verloren, nach dieser Begegnung war ich aber bei den 1. Herren festgespielt, da es mein drittes Spiel in der Bundesliga war. Somit musste ich nicht mehr zurück in die Zweite – dementsprechend war das etwas sehr besonderes für mich.“ Eine weitere Niederlage hat Lemke noch im Kopf. „Das war wieder in Ahlhorn. Auch wenn wir verloren haben, war das ein gutes Erlebnis. Die Stimmung in der Halle war am kochen, und das Spiel hat gefühlt 3,5 Stunden gedauert“, erzählt der Ur-Brettorfer und stellt lachend klar: „Wir haben aber auch viele Siege feiern dürfen!“

Verhindern wollen das natürlich die Ahlhorner – auch wenn das eine komplizierte Aufgabe werden wird. „Nach dem bisherigen Saisonverlauf ist Brettorf glasklarer Favorit. Bei uns war es durchwachsen, das brauchen wir uns auch nicht schönreden“, sagt ASV-Angreifer Christoph Johannes und verweist auf das klare 0:5 im Hinspiel, das auch in den einzelnen Sätzen klar für Brettorf ausgegangen war.

Mats Albrecht fehlt Ahlhornern

Zudem fehle der gerade wiedergenesene Mats Albrecht aus beruflichen Gründen, nachdem er vor zwei Wochen beim 5:0-Sieg gegen die Berliner TS ein starkes Comeback gegeben hatte. „Gerade ohne ihn können wir schon fast über jeden Satzgewinn glücklich sein“, sagt Johannes überspitzt.

Um dennoch einen Sieg zu feiern, müssten die Ahlhorner „schon unsere Topform abrufen und Brettorf nicht den besten Tag erwischen. Wir geben uns aber nicht geschlagen, sondern werden versuchen zu gewinnen“, stellt der ASV-Spieler klar. Wie es bei Ahlhorn mit Trainer Karsten Bilger nach dieser Saison weitergeht, werde nach der DM besprochen.