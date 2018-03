Ahlhorn /Brettorf Medaillenregen für die Nachwuchsfaustballerinnen aus dem Landkreis: Bei der Deutschen Meisterschaft der weiblichen Jugend U 14 in Görlitz gelang es den Mädchen des Ahlhorner SV, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und den DM-Titel zu gewinnen. Die Spielerinnen des TV Brettorf übertrafen derweil die Erwartungen und kehrten überraschend als Deutscher Vizemeister zurück.

Es glich beinahe schon einer kleinen Faustball-Demonstration, was die Spielerinnen aus Ahlhorn in sportlicher Hinsicht nahe der polnischen Grenze ablieferten. Im gesamten Turnierverlauf blieb die von Olaf Schmidtchen und Bianca Nadermann betreute Mannschaft ohne Satzverlust – am Ende war die Goldmedaille der absolut verdiente Lohn. „Wir hatten uns hohe Ziele gesetzt und waren fast schon etwas überrascht, wie glatt wir tatsächlich durchmarschiert sind“, berichtete ASV-Spielerin Annika Schmidtchen. Nach der langen Anreise am Freitag waren die Ahlhornerinnen zu Turnierbeginn am Samstagmorgen topfit und ausgeschlafen. Alle vier Gruppenspiele konnte der ASV gegen TSV Essel (11:4, 11:4), ESV Schwerin (11:4, 11:5), TSV Pfungstadt (11:8, 11:7) und TV Vaihingen/Enz (11:5, 11:7) für sich entscheiden. Somit war Ahlhorn souveräner Gruppensieger und direkt für das Halbfinale qualifiziert.

Das gleiche Kunststück gelang den Mädels vom TV Brettorf. Auch sie waren bereits am Freitag nach Görlitz gereist und legten dort abends noch eine Trainingseinheit hin. Somit war die Mannschaft gut vorbereitet auf ihre Vorrundenspiele am folgenden Tag, die gegen TSV Karlsdorf (11:4, 11:4), SV Energie Görlitz (11:5, 11:2), TV Segnitz (11:4, 11:5) und TSV Wakendorf-Götzberg (11:6, 11:6) allesamt erfolgreich gestaltet wurden. „Alle Mädels haben ihren Einsatz bekommen und sehr konzentriert gespielt. Sie sind souverän als Team aufgetreten“, berichtete Trainerin Sabrina Rohling. Somit standen auch die Brettorferinnen direkt im Halbfinale und hatten damit die eigene Zielsetzung – Platz fünf – bereits übertroffen.

Am Sonntagmorgen konnten die Spielerinnen des ASV und TVB etwas länger schlafen, da sie nicht mehr in den Qualifikationsspielen antreten mussten. Im ersten Halbfinale traf der Ahlhorner SV auf den TV Vaihingen/Enz und machte auch hier in zwei Sätzen kurzen Prozess (11:3, 11:5). Dagegen hatten die Brettorferinnen mit dem TSV Essel mehr zu kämpfen. „Im ersten Satz waren unsere Mädchen etwas nervös, entsprechend holprig war der Start“, erklärte Rohling das 6:11 zu Beginn. Doch anschließend steigerten sich die TVB-Mädchen, drehten die Partie mit 11:4 sowie 11:6 zu ihren Gunsten und zogen ebenfalls ins Endspiel ein.

Hier verliefen beide Durchgänge zu Beginn noch relativ ausgeglichen. Doch jeweils zur Satzmitte setzten sich die Ahlhornerinnen ab und gewannen noch deutlich mit 11:6, 11:5. Bei den ASV-Spielerinnen brach großer Jubel aus, aber auch im TVB-Lager herrschte Zufriedenheit. „Wir sind sehr stolz auf Silber. Unsere Mädels haben am Ende der Saison ihre Bestleistung auf den Punkt abgerufen“, freute sich Rohling.

• Ahlhorner SV

Kader: Jordan Nadermann, Jolene Brockmann, Tamika Köhler-Schwartjes, Lea Delitzscher, Hannah Nordbrock, Annika Schmidtchen, Mieke Kienast und Talea Köhler-Schwartjes. Trainergespann: Olaf Schmidtchen und Bianca Nadermann.

• TV Brettorf

Kader: Sana Rasho, Hannah Meyer, Merle Meves, Annick Schröder, Lilli Schnier, Tyra Bieniek und Janine Becker. Trainergespann: Sabrina Rohling, Silvia Düßmann und Neele Meves.