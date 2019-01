Ahlhorn /Brettorf /Moslesfehn Das Jahr 2019 startet für die Bundesligafaustballerinnen aus dem Landkreis mit Auswärtsreisen. Der TV Brettorf hat dabei mit der SG Stern Kaulsdorf noch eine Rechnung offen.

TV Brettorf - TSV Schülp, TV Brettorf - SG Stern Kaulsdorf (Sonntag, 11 Uhr, Berlin). Zehn Spiele haben die Brettorferinnen bisher bestritten und neun Siege eingefahren. Coach Pascal Osterheider könnte zufrieden auf die bisherige Saison zurückblicken. Wäre da nicht ein kleiner Makel vom zweiten Spieltag. Ausgerechnet gegen den abstiegsbedrohten Stern Kaulsdorf kassierte der TVB seine bisher einzige Saisonniederlage.

An diesem Sonntag sind die Schwarz-Weißen nun bei den Kaulsdorferinnen zu Gast – und Osterheider würde mit seinem Team dieses Mal nur allzu gerne das Feld als Sieger verlassen. „Die Niederlage im Hinspiel war knapp und ärgerlich“, erinnert er sich an das erste Aufeinandertreffen. „Wir müssen Angreiferin Aniko Müller dieses Mal besser in den Griff bekommen“, fordert der TVB-Coach.

Damit das klappt, legten die Brettorferinnen zwischen Weihnachten und Neujahr zusätzliche Trainingseinheiten ein. „Wir haben positionsspezifisch gearbeitet“, so Osterheider. Nun gelte es, schnell ins Spiel zu finden.

Ahlhorner SV - TV Jahn Schneverdingen, Ahlhorner SV - VfL Kellinghusen (Sonntag, 11 Uhr, Kellinghusen). Richtungsweisender Spieltag für den Ahlhorner SV: Im Kampf um die DM-Qualifikation bekommt es der Tabellendritte mit dem direkt vor ihm positionierten VfL Kellinghusen zu tun. „Uns stehen zwei schwere Aufgaben bevor“, glaubt ASV-Trainerin Edda Meiners an einen ausgeglichenen Spieltag. Ihren Blick richtet sie dabei auch auf die Teams hinter dem ASV. „Jeder kann jeden schlagen, und hinter uns ist das Feld ziemlich dicht zusammen.“

Bei Schneverdingen wird sehr wahrscheinlich Weltmeisterin Theresa Schröder, nach ihrem Auslandsaufenthalt, ins Team zurückkehren. Deshalb fordert Meiners von ihren Spielerinnen, in der Defensive stabil zu stehen und im Angriff clever zu spielen. „Es wird ein hartes Stück Arbeit“, ist sie sich sicher.

SV Moslesfehn - TK Hannover, SV Moslesfehn - TSV Bardowick (Sonntag, 11 Uhr, Bardowick). Motiviert startet der SV Moslesfehn in seine Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft in heimischer Halle im März. „Es sind jetzt noch gut sieben Wochen. Wir müssen uns somit langsam in DM-Form bringen“, fordert SVM-Trainer Till Oldenbostel.

Sein Kader ist dabei für den Rest der Saison auf sieben Spielerinnen geschrumpft. Die schwangere Kathrin von der Pütten wird in den kommenden Monaten nicht mehr zur Verfügung stehen – beunruhigt ist Oldenbostel trotz des Ausfalls seiner Zuspielerin aber nicht. „Wir sind auf allen Positionen doppelt besetzt und haben mit Nane Ahrens eine super Spielerin in der Mitte. Und für den Notfall kann auch Marisa Meyer aushelfen“, so Oldenbostel. Für den anstehenden Spieltag – an dem es in der Hinrunde 2:2 Punkte gab – erwartet der Moslesfehner Trainer, dass sein Team Selbstvertrauen für die DM sammelt. „Wir wollen schon einmal zeigen, was in uns steckt.“