Faustball-Bundesliga: Meister Ahlhorn spielt zuhause stark auf

2. Quali-Runde

Drei Landkreis-Teams haben den Sprung in die zweite Runde geschafft. Als Erster der Gruppe B trifft Ahlhorn auf den SV Düdenbüttel (2. Gruppe A) und TV Brettorf (2. Gruppe C). Damit kommt es am 16. August in Brettorf erneut zu einem Landkreis-Derby. Der SV Moslesfehn trifft als Zweiter der Gruppe B auf TV Jahn Schneverdingen (1. Gruppe A) und VfL Kellinghusen (1. Gruppe C).

Um die Plätze sieben bis neun spielt der Wardenburger TV gegen Bayer Leverkusen und TK Hannover, ebenfalls am 16. August.