Stimmen zum Spiel

Tim Albrecht (Spielertrainer Ahlhorner SV): „Vor der Saison war der Klassenerhalt unser Ziel. Natürlich hätten wir es lieber nicht ganz so spannend gemacht. Am Ende sind wir aber einfach nur froh, es geschafft zu haben – und der fünfte Platz liest sich in der Abschlusstabelle ja auch gar nicht so schlecht. Wir sind selbst in den kritischen Saisonphasen nie in Panik verfallen. Auch gegen Hannover hatten wir nach dem 0:2-Satzrückstand keine Angst, sondern haben weiter unseren Stiefel runtergespielt. Ein Dank geht auch an die Zuschauer, die uns super unterstützt haben.“

Ulrich Meiners (Abteilungsleiter Ahlhorner SV): „Natürlich überwiegt erst einmal große Erleichterung darüber, dass wir es geschafft haben. Schließlich sah es zwischenzeitlich bei weitem nicht danach aus. Am Ende konnten wir zum Glück in bester Besetzung spielen und mussten gleichermaßen feststellen: Ohne Christoph Johannes im Angriff geht es nicht. Gegen Hannover hat aber die gesamte Mannschaft überzeugt und ihr vielleicht bestes Saisonspiel abgeliefert. Das war mehr als ein versöhnlicher Abschluss. Wie es weitergeht, müssen wir sehen.“