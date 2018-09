Ahlhorn Richtig erlöst schienen die Kreisliga-Fußballer des Ahlhorner Sportvereins, als Schiedsrichter Frank Dobroschke am Samstag die Begegnung gegen den TV Falkenburg beim Stand von 1:0 (0:0) abpfiff. Der Jubel über diese drei Punkte fiel entsprechend aus. Den Verlauf der Begegnung hätte sich der ASV-Anhang sicherlich anders vorgestellt, denn das Team von Trainer Servet Zeyrek musste bis zum Ende um diese drei Punkte zittern.

In der dritten Minute hatte Falkenburgs Patrick Wunder die große Chance zur Führung. Doch ASV-Keeper Alexander Lohrey zeigte sich von seiner besten Seite und parierte. In der Folge übernahmen die Platzherren weitgehend die Spielgestaltung, kamen dabei aber kaum zu guten Möglichkeiten. Häufig trafen die Spieler in entscheidenden Momenten die falschen Entscheidungen oder verhaspelten sich. Nach gelegentlichen Kontern der Gäste hatte der ASV ebenfalls Probleme, einen vernünftigen Spielaufbau zu betreiben, so dass daraus häufig Ballverluste entstanden. In der 33. Minute hätte Viet Duc Duong die Führung für Ahlhorn erzielen müssen, als er nach einem Eckball aus wenigen Metern über den Kasten köpfte.

Unmittelbar nach der Halbzeit war es Ahlhorns Zana Ibrahim, der alleine auf das Tor stürmte, aber Torhüter Kevin Lumma nicht bezwingen konnte. In der Folge nahm der Druck der Platzherren immer mehr zu, und das Führungstor lag förmlich in der Luft. Doch letztlich waren die Platzherren in vielen Situationen zu unkonzentriert. Bei einigen Kontern fehlte derweil den tapferen Gästen häufig nur ein Quäntchen Glück. Eher aus heiterem Himmel fiel in der 74. Minute der umjubelte Führungstreffer, als Abwehrspieler Bartosz Drozdowski fast zufällig an den Ball kam und von der Strafraumlinie ins lange Eck traf. Die Schlussminuten gehörten den Gästen, die mit aller Macht auf den Ausgleich drängten, aber nicht durchschlagskräftig genug waren.