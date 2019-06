Ahlhorn Vor einer stattlichen Kulisse mit etwa 300 Zuschauern gewann in der Fußball-Kreisliga der Tabellenzweite Ahlhorner SV das Gemeindederby gegen den TSV Großenkneten am Samstagnachmittag mit 3:1 (0:1).

Obwohl es kaum noch um etwas ging, entwickelte sich ein Spiel, in dem sich die Teams nichts schenkten und mit vollem Einsatz versuchten, die drei Punkte zu gewinnen. Bis es aber soweit war, dauerte es eine lange Zeit, denn die Partie begann sehr gemächlich und Torannäherungen geschahen eher zufällig. So blieben Ahlhorns Zana Ibrahim und Volkan Cabuk ebenso an der Abwehr hängen (5.) wie wenig später auf der anderen Seite Finn Meyer einen Kopfball verpasste. In der 32. Minute gelang den Gästen nach einem Konter durch Timo Pöthig die überraschende Führung. Dass mit diesem Spielstand die Seiten gewechselt wurden, war auf Gästeseite dem starken Torhüter Sören Willers zu verdanken, der in der 34. Minute mit einem tollen Reflex den Ausgleich durch Stefan Rupprecht verhinderte.

Während ASV-Trainer Servet Zeyrek mit dem Spiel seines Team in Halbzeit eins nicht einverstanden war, wurde er danach immer zufriedener, denn die Platzherren fingen nun an zu kombinieren, und wurden dominanter. Der TSV konnte sich kaum noch befreien und kassierte folgerichtig, allerdings nach einem Abwehrschnitzer, den Ausgleich durch Zana Ibrahim (53.). Immer mehr setzte sich die individuelle Stärke der Ahlhorner durch, die wenig später erneut durch Ibrahim in Führung gingen (58.). Trotzdem gaben die Gäste nicht auf und hätten bei mehr Glück den Ausgleich erzielen können. Doch mit dem dritten Tor durch Rupprecht (81.) fand das Spiel einen würdigen Sieger. Lucas Abel sah in der Nachspielzeit die Ampelkarte