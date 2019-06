Ahlhorn /Großenkneten „Die müden Knochen“ sind auch nach 50 Jahren immer noch aktiv und agil, wenn sie die Kugel auf der Kegelbahn einmal im Monat rollen lassen. Den runden Geburtstag feierte die elf Kegelschwestern und -brüder am Donnerstagabend bei Kempermann in Großenkneten mit Essen, Schnaps und natürlich einem munteren Kegelabend.

Was vor 50 Jahren aus dem gelegentlichen Kegeltreffen entstand, hat bis heute Bestand. „16 Ahlhornerinnen und Ahlhorner schlossen sich zu dem Kegelclub 1969 zusammen“, erklärte Bernd Brandt zusammen mit Ingeborg Renken, dem aktuellen Kohlkönigspaar. Brandt: „Wer beim jährlichen Kohlgang zum Kohlkönig gewählt wird, der muss übers Jahr auch die Organisation der verschiedenen gesellschaftlichen Ereignisse vornehmen.“ So nun auch die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen.

Unter den jetzigen Kegelbrüdern und -schwestern sind auch noch vier Gründungsmitglieder zu finden. So hoben Waltraud und Herbert Fangrad wie auch Gisela und Peter Emonds 1969 „Die müden Knochen“ aus der Taufe. Von ‘69 bis 1984 kegelte die Kegelclubrunde im C-Club im Soldatenheim in Ahlhorn. Dann kam die Schließung des Fliegerhorstes. Von 1984 bis 2017 fanden die Ahlhorner Kegelfreunde bei Rönnau einen neuen Clubtreff. Als auch hier der Betrieb geschlossen wurde, fanden die Ahlhorner Kegler in Großenkneten bei Kempermann eine neue Kegel-Heimat. Seit 2017 sind „Die müden Knochen“ hier aktiv.

Aktiv heißt, dass sie auch nach 50 Jahren ihre Knochen nicht schonen, sondern immer noch „Alle Neune“ als erstrebenswertes Ziel ansehen. Und wer sich nicht so gut bücken kann, für den gibt es eine tolle Erfindung: den Kegelhelfer – eine Konstruktion, auf der die Kugel platziert wird und auf die Bahn rollen kann.

Einmal im Monat treffen sich die Kegelclubmitglieder nun in Großenkneten. Und sie haben immer noch das Ziel, an einem solchen Abend nicht Pudelkönig zu werden. Sichtbares Zeichen für diese nicht gerade erstrebenswerte Auszeichnung ist die „Pudelmütze“. Sie ist voller kleiner Zeichen. Jeder der Pudelkönig wird, muss ein solches Exemplar nach eigener Wahl auf der Mütze anbringen. „Das kontrollieren wir schon lange nicht mehr. Dann müssten wir ja immer alle angebrachten Stücke nachzählen…“, so Brandt.

Besonders sind auch die vielen Reisen, öfter mal 14 Tage lang, dann wieder kürzer oder auch nur Tagesausflüge. Einmal ging es für die Kegler zum Beispiel nach Kreta. Von dort kommt auch die Idee des „Kreti“: eine selbst gebaute Kopffigur zum Anstecken mit Mütze. „Wer abends seinen Ouzo haben will, der muss den Kreti dabei sichtbar tragen. Sonst läuft gar nichts“, erklärten die beiden Kohlkönig weiter.

Mallorca, Teneriffa, die Niederlande und auch mal rustikal mit dem Rad nach Steinkimmen ins Naturfreundehaus waren weitere Reiseziele. Natürlich fehlte auch nicht eine Moseltour. Zum 50. wird es im August oder September eine Tagesfahrt geben. Mehr verrieten die Kohlkönige noch nicht.