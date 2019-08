Ahlhorn Sich einmal so richtig auspowern, die eigenen körperlichen Grenzen kennenlernen und zugleich – trotz verschiedener Herkunftsländer – ein Stück Gemeinschaft erleben: Das stand beim zweiten Hood-Training am Samstag in Ahlhorn im Mittelpunkt.

„Das ist ja auch das Ziel“, erklärte dazu Gemeindestreetworker und Jugendpfleger Ralf Book im Gespräch. Dabei war der zufriedene Unterton nicht zu überhören. Auch nicht bei Daniel Magel, Trainer im Hood-Projekt, der aus der benachbarten Hansestadt Bremen angereist war. „Unser Konzept zielt ja gerade darauf ab, die Jugendlichen an ihre Grenzen zu bringen. Sie sollen sich auspowern. Das macht den Kopf frei“, betonte Book zusammen mit dem Hood-Trainer.

Das Hood-Training ist nicht nur irgendein Sportangebot. Es bietet mehr als Training und Bewegung durch gemeinsame Übungen, Absprachen, Grenzen, das Einhalten von Strukturen und Regeln sowie die Kommunikation untereinander. Das Programm bringt die Teilnehmer unterschiedlicher kultureller Herkunft zusammen und will damit einen wichtigen Beitrag zur Integration und Inklusion leisten.

Wie vor einem Jahr bei der ersten Auflage des Angebots, wurden auch diesmal diese Anforderungen erfüllt. Das Aufwärmtraining, das den Auftakt in den schweißtreibenden Nachmittag einleitete, hatte es schon in sich. Das wusste Book am Ende aus eigener Erfahrung.

Am Abend brauchte man daher nur in die Gesichter der 22 teilnehmenden Jungen zu blicken: Der Sport in Gemeinschaft tat gut. Ob Ausfallschritte über die ganze Anlage, Liegestütze mit Abklatschen des Gegenübers oder die Nutzung der vom Hood-Team mitgebrachten mobilen Turnanlage – alles zusammen fördere den Gemeinschaftssinn. Von Gerangel oder Streitigkeiten gab es keine Spur.

Die Gelder für das Hood-Projekt stammen zur Hälfte aus dem Topf des Präventionsrates. „Die andere Hälfte steuere ich aus der mobilen Jugendarbeit Streetworking bei“, so Book. Damit sind zugleich auch die Grenzen aufgezeigt. „Mehr als einmal im Jahr ist finanziell nicht drin. Doch wir müssten es einfach häufiger veranstalten.“

Book dazu weiter: „Aus meiner Sicht als Streetworker bedeutet das Hood-Training auch ein Stück weit, Wort zu halten. Wer die Probleme der Jugendlichen kennt und ihnen hilft, muss irgendwann auch einmal Farbe bekennen und Angebote in die Tat umsetzen.“ Auch Daniel Magel hob hervor, dass in der Regelmäßigkeit die Kraft des Projektes liege.

Wie schon im vorigen Jahr steht das gleiche Fazit am Ende des Trainings: nämlich das Signal an Politik und Verwaltung, mit der Unterstützung des Trainings etwas für die Integration zu tun. Das alles bei einem überschaubaren finanziellen Aufwand.