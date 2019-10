Ahlhorn /Hude In der Basketball-Kreisliga hat der TV Ahlhorn im zweiten Saisonspiel seine erste Niederlage kassiert. In eigener Halle unterlagen die Ahlhorner im Landkreis-Duell dem Hundsmühler TV mit 48:72.

Dabei liefen die Hausherren schnell einem Rückstand hinterher (8:15 nach zehn Minuten), den sie bis zur Halbzeitpause aber noch in Grenzen halten konnten (26:31). Erst im dritten Viertel mussten die Ahlhorner ihre Gäste etwas davonziehen lassen (35:47). Im letzten Spielabschnitt lief dann kaum etwas zusammen, und Hundsmühlen baute das Ergebnis weiter aus. Punkte für Ahlhorn: Helmers (16), Vaske (10), Feyen (9), Manteufel (6), Themann (4), Plez (3). Punkte für Hundsmühlen: Keno Janßen (23), Schmidt (16), Frerichs (10), Schwartz (6), Göllner (8), Schmöger (5), Leon Janßen (2), Westerholt (2)

Eine Liga höher (Bezirksklasse) machte der TV Hude in seinem Heimspiel kurzen Prozess. Mit 97:34 gewannen die Huder gegen Fortuna Logabirum III und verbesserten sich damit in der Tabelle auf Rang fünf. Nach zaghaftem Beginn (16:14) drehten die Hausherren auf und bauten das Ergebnis über 48:20 und 67:26 immer weiter aus. Dabei schafften es alle Spieler, sich in die Punktestatistik einzutragen. Bester Werfer war Christian Ahlers (21 Punkte).