Ahlhorn /Jona Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sind die Faustballerinnen des Ahlhorner SV vom Hallen-Europapokal aus dem schweizerischen Jona zurückgekehrt. Nach einer knappen 3:4-Niederlage (10:12, 11:7, 9:11, 11:9, 7:11, 11:7, 7:11) im Halbfinale gegen den österreichischen Meister Union Nussbach am Samstag, konnte das Team von Trainerin Edda Meiners im Spiel um Platz drei am Sonntag ebenso knapp mit 4:3 (8:11, 11:7, 11:6, 9:11, 11:13, 11:7, 11:5) gegen die Gastgeberinnen des TSV Jona gewinnen.

„Nach der Niederlage am Samstag war die Enttäuschung natürlich groß. Das Spiel hat viel Kraft gekostet, da die Spielerinnen immer wieder Rückstände aufholen mussten“, sagte Ulrich Meiners, Abteilungsleiter Faustball beim Ahlhorner SV.

Nach einer 1:0-Satzführung für Nussbach, kämpften sich die Ahlhornerinnen zurück – den zweiten Satzball im zweiten Satz verwandelte Pia Neuefeind lang und glich somit für ihr Team aus. Auch im weiteren Verlauf der Partie holte sich Nussbach stets die Satzführung – Ahlhorn glich immer wieder aus. Im entscheidenden siebten Abschnitt hatte Meiners’ Team zwar zwischenzeitlich mit 6:5 geführt, am Ende siegten jedoch die Österreicherinnen mit 11:7. „Es waren Kleinigkeiten, die den Ausschlag gegeben haben. Wir wussten, dass die Österreicherinnen schwer zu schlagen sind, das Ziel war aber ganz klar der Sieg. Am Ende hatten die Gegner ein glücklicheres Händchen“, stellte Meiners fest.

Sich für den zweiten Wettkampftag und das Spiel um Platz drei zu motivieren sei den Ahlhornerinnen entsprechend schwer gefallen. „Aber es ging um eine internationale Medaille – und auch Bronze ist ein toller Erfolg“, meinte der Abteilungsleiter.

Doch gegen den TSV Jona mussten die Landkreisler wieder den ersten Satz abgeben. Auch im zweiten Spielabschnitt ging der erste Punkt an Jona – danach holten die Ahlhornerinnen aber einen Punkt nach dem anderen. 8:1 lagen sie zwischenzeitlich in Führung – am Ende hieß es 11:7. Danach entwickelte sich die Partie wie schon am Vortag zu einem Hin und Her. Im entscheidenden siebten Satz konnte sich Ahlhorn ab dem Stand von 3:3 absetzten und spielte eine 10:5-Führung heraus. Einen Angriffsball setzte Jona in die Leine, Ahlhorn hatte die Bronzemedaille sicher. „Da wir zum Abschluss dann doch noch einmal gewonnen haben, überwiegt natürlich die Freude. Der Erfolg wird uns hoffentlich Auftrieb geben für die kommenenden Ligaspiele“, sagte Meiners.

Auf die Ahlhornerinnen wartet in zwei Wochen wieder die Bundesliga. Gegen den SV Moslesfehn geht es dann in der heimischen Halle um die Tabellenspitze.

Den Turniersieg beim Europapokal in Jona sicherte sich derweil der Titelverteidiger TSV Dennach durch einen 4:2-Erfolg gegen ASV-Bezwinger Union Nussbach.