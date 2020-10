Nachbarschaftsturnier: Wo kleine und große Mädchen und Jungen kicken

Aschenstedt Das dürfte es wohl kaum in einer Fußball-Liga geben: Die kleinen Kinder spielen mit den großen, Mädchen und Jungen stehen gemeinsam auf dem Feld. Das ist es, was das Nachbarschaftsturnier in Aschenstedt für Mitorganisator Jochen Wecker so besonders macht. Zum zwölften Mal ist es am Freitagnachmittag auf dem Bolzplatz ausgerichtet worden.

„Ich habe mit 15 Leuten gerechnet“, sagte der Jugenddiakon am Rande des Spielfelds – schließlich habe es durch die Corona-Krise viele Fragezeichen gegeben. Umso mehr freute er sich, dass sich insgesamt rund 50 Personen auf dem Platz einfanden. Da alles unter freiem Himmel ausgerichtet wurde, konnte der coronabedingte Abstand gehalten werden, eine Mund-Nasen-Maske war nicht zwingend notwendig. Lediglich eine Liste mit den Kontaktdaten wurde geführt.

In Siebener-Teams traten die „Trumpeltiere“, die „Schwarz-Gelben“ und die „Wilden Kerle“ gegeneinander an. Unter den Spielern waren auch wieder Stammbesucher. „Das ist das erste Turnier ohne Adrian“, berichtete Wecker. Dafür war Maks wieder mit dabei: Der 17-Jährige besucht seit sechs Jahren das Turnier – und achtet während der Partie darauf, dass auch mal die Kleinen an den Ball kommen. „Er hat eigene Chancen nicht genutzt, sondern spielte den Ball kurz vor dem Tor quer den Spielern zu“, ergänzte Wecker. „Das macht mich sehr stolz.“

Der Schiedsrichter war erneut Rudi Zingler, der für die Teams unverzichtbar geworden sei. „Ohne Rudi geht nichts“, sagte Maks über den TV-Dötlingen-Vorsitzenden.

Nach drei Partien, in denen alle toll zusammengespielt hätten, lobte Wecker, stand der Sieger fest: Die Trumpeltiere konnten alle drei Siege für sich verbuchen und den Wanderpokal mit nach Hause nehmen.