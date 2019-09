„Auf inhaltliche Arbeit stürzen“

Frage: Herr Skatulla, wie haben Sie Ihr erstes Jahr an der Spitze des KSB erlebt?

Skatulla: Es war ein turbulentes, abwechslungsreiches Jahr. Wir haben viel verändert und viel erreicht. Ich bin stolz darauf, dass wir so ein gutes Vorstandsteam haben. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend.

Frage: Was war der Höhepunkt Ihrer bisherigen Amtszeit?

Skatulla: Eines meiner Highlights war, dass wir die Koordinierungsstelle für Integration bekommen haben. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oldenburg und dem Landessportbund hat da alles super geklappt. Außerdem freue ich mich, dass wir seit April mit dem Stadtsportbund Delmenhorst zusammen die kleinste Sportregion bilden. Die Wege sind kurz, die Absprachen daher viel einfacher.

Frage: Worauf freuen Sie sich im kommenden Jahr?

Skatulla: Im Mai steht in Oldenburg das Landesturnfest an. Das ist eine besondere Veranstaltung, die man nicht jedes Jahr hat. Wir freuen uns darauf, das Ganze zu begleiten. Darüber hinaus freue ich mich, dass wir uns in die inhaltliche Arbeit stürzen können. Die Manpower haben wir, unsere Sportreferentinnen Mareike Appel und Inga Marbach sind inzwischen eingearbeitet und stehen den Vereinen unterstützend zur Seite.