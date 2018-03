Beckeln Mit zwei Neuerungen war das mittlerweile elfte „Drei-Länder-Jugendvergleichsschießen“ verbunden, das am Sonnabend im Dorfgemeinschaftshaus Beckeln stattfand. Erstens: Die Veranstaltung war erstmals Teil des Osterferienspaßprogramms der Samtgemeinde-Jugendpflege, sie war also offen für alle Kinder und Jugendlichen. Zweitens: Alle drei beteiligten Vereine waren zusammen Ausrichter. Das Resultat: 36 Jungen und Mädchen (sowie elf Betreuer) machten mit. „Ein voller Erfolg“, freute sich Kai Wesemann, Jugendwart in Köhren.

Das Drei-Länder-Jugendvergleichsschießen ist eine Veranstaltung der Schützenvereine Beckeln, Reckum-Winkelsett sowie Groß und Klein Köhren. Es wird reihum bei einem der drei Vereine ausgetragen.

Am Sonnabend konnten die 36 jungen Teilnehmer ihr Geschick an zwölf Spielstationen und mit zwei Lichtpunktgewehren unter Beweis stellen. Die Spiele waren so getaktet, dass jeweils eine Minute zur Verfügung stand, um zum Beispiel fünf Äpfel zu stapeln oder alle Spielkarten bis auf den König vom Tisch zu pusten. „Alle Beteiligten hatten sehr viel Spaß, es wurde sehr viel gelacht“, berichtete Wesemann. Und: „Einige Kinder haben zum ersten Mal mit dem Lichtpunktgewehr schießen dürfen.“

Im Anschluss gab es Nudeln mit Hackfleischsoße zur Stärkung, bevor alle Teilnehmer zufrieden und mit einer Urkunde zur Erinnerung nach Hause gingen. Den Pokal verteidigten die Beckelner (elf Kinder) knapp vor den Ferienspaß-Kindern (14), Reckum-Winkelsett (acht) sowie Groß- und Klein Köhren (drei).

Wesemann wies darauf hin, dass der demografische Wandel mit einer sinkenden Zahl von Kindern und Jugendlichen auch in Schützenvereinen zu spüren sei. Vor diesem Hintergrund stand für alle Ausrichter am Ende eines fest: Diese Veranstaltung wird auch im kommenden Jahr angeboten.