Beckeln Gegründet Anfang 2014 von einer Gruppe von Freunden im Dorf Beckeln, hat das Fußballteam der Beckeln Fountains innerhalb von nur fünf Jahren den Sprung in die 1. Kreisklasse geschafft. Vier Mal sind sie nun schon aufgestiegen.

Für Trainer Matthias Büsing, der in sein drittes Jahr in Beckeln geht, war es der zweite Aufstieg. „Als ich mein Amt angetreten habe, war es das Ziel, zumindest in die 2. Kreisklasse zu kommen und auf lange Sicht auch in die erste. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es nur zwei Jahre dauert“, freut sich Büsing nach wie vor über die Erfolgsgeschichte des Vereins, die er mitgestaltet hat. „Und wenn man ein Ziel erreicht hat, kann man sich ja ein neues stecken“, lächelt Büsing.

Gemeinsamer Spaß

Doch ein erneuter Aufstieg ist dies zunächst nicht, das sagt zumindest der Vorsitzende und Spieler der Fountains, Tim Sander. „Wir hatten von Anfang an das Ziel, in der Gruppe Spaß zu haben und uns zusammen sportlich zu betätigen“, erinnert sich Sander. Dass diese Aktivität der Fußball ist, darauf konnte sich der Freundeskreis schnell einigen. „Viele von uns haben in der Jugend Fußball gespielt, dann lange Zeit nicht. Wir haben uns schlau gemacht, ob wir uns einem Verein anschließen können und da eine eigene Mannschaft aufmachen, oder ob wir selbst einen Verein gründen“, erklärt der 25-Jährige. Es folgte die Neugründung der Fountains.

„Wir“, das ist der angesprochene Freundeskreis, der sich ausschließlich aus Personen rekrutiert, die aus der Samtgemeinde Harpstedt kommen. „Viele sagen, die können doch nicht nur aus einem Dorf kommen – es ist aber so“, schmunzelt Büsing. Auch wenn nicht alle Spieler mehr in Harpstedt oder Beckeln wohnen, kommen sie gebürtig aus der Samtgemeinde oder umgekehrt. „Der Kader von 2014 und heute ist noch fast deckungsgleich“, weiß das Gründungsmitglied Sander, auch wenn Neue dazu gekommen sind. „Einige haben sich erstmal angeschaut, was wir auf die Beine stellen, und sind dann im Lauf der Zeit dazugestoßen“, so Sander.

Bei den Fountains gilt: Das Drumherum steht im Vordergrund. Auch wenn Sander zugibt, dass man immer antritt, um zu gewinnen. „Wir haben mit dem Aufstieg in die 1. Kreisklasse das erreicht, was wir wollten und sind da, wo wir uns sehen. Auf dem Niveau können wir den Spaß und den Leistungsgedanken vereinbaren“, erläutert er.

Einstelliger Tabellenplatz

Einig ist er sich auch mit Büsing über das Saisonziel. Ein einstelliger Tabellenplatz soll es werden. „Wir müssen uns in der Klasse jetzt festigen und wollen uns natürlich gut verkaufen“, meint Sander.

Dazu beitragen sollen ab sofort auch die beiden Neuzugänge Luca Weichler im Tor und Christian Schierenbeck. Während Weichler aus der Jugend der SG DHI Harpstedt mit einem Zweitspielrecht nach Beckeln kommt, wechselte Schierenbeck von Wüsting zu den Fountains.

Um die Klasse zu halten, setzt Fountains-Coach Büsing, der trotz eines 24-köpfigen Kaders gerne noch mehr Spieler hätte, auch auf taktische Kniffe. „Ich will mit einer Grundformation und zwei Variationen spielen, ohne das man wechseln muss“, beschreibt Büsing.

So soll die Mannschaft auf die jeweilige Spielsituation reagieren können. Eine Marschrichtung gibt Büsing auch vor: „Otto Rehhagel hat es ,kontrollierte Offensive’ genannt.“ Das offene Visier, mit dem Beckeln sooft gespielt hatte, wird also ein Stück weit herunter geklappt. „In den vergangenen Jahren konnten wir viel durch unsere Fitness wett machen, aber jetzt müssen wir ein Spiel auch mal taktisch clever zu Ende spielen“, weiß der Trainer.

Eigentlich hätte die Saison für Beckeln laut Spielplan an diesem Sonntag, 28. Juli, mit dem Kreispokalspiel beim SC Dünsen starten sollen. Doch die Fountains sind zu diesem Zeitpunkt auf Mannschaftsfahrt, und Dünsen kam der Bitte um eine Verlegung des Spiels nicht nach. Dementsprechend haben die Fountains angekündigt, nicht zu dem Spiel anzutreten. „Wir haben ein Komitee im Team, das hat im vergangenen Jahr begonnen, die Fahrt zu planen. Dementsprechend konnten wir da leider nichts tun“, äußert Sander sein Bedauern.

Saisonstart am 2. August

Man sei davon ausgegangen, dass die erste Kreispokalrunde – wie es in der Vergangenheit oft der Fall war – erneut am ersten Augustwochenende ausgetragen wird. „Ich finde es sehr schade, zumal es ein Samtgemeinde-Derby gewesen wäre“, so Sander. So beginnt die Saison für Beckeln am Freitag, 2. August, mit einem Heimspiel gegen den TSV Ganderkesee II. „Eine Mannschaftsfahrt in der Vorbereitung – so etwas gibt es auch nicht woanders“, schmunzelt Büsing. „Die Jungs fahren halt gern im Sommer zusammen los.“