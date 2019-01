Benthullen Seit 1965, seit der Gründung des BSV Benthullen-Harbern, hat es immer eine Herrenfußballmannschaft des Vereins gegeben. Weil der BSV aber zu wenige Spieler halten konnte, musste die Mannschaft nach der Fußballsaison 2015/16 aufgelöst werden. „Viele hatten mit einem endgültigen Aus des Herrenfußballs in Benthullen gerechnet“, sagt der heutige Trainer Heiko Bluhm.

Doch es kam anders. Seit der Saison 2018/19 findet der Spielbetrieb wieder statt. Aus vier Teilnehmern beim ersten Training wurden schnell mehr, so dass eine Mannschaft für die Punktspiele in der 5. Kreisklasse gemeldet wurde. 18 Spieler stehen nun für den BSV Benthullen-Harbern auf dem Platz.

Dafür verantwortlich ist Wolfgang Heißenberg. Im Frühjahr 2018 wurde er auf der Jahreshauptversammlung des Vereins zum neuen Fußballobmann gewählt. „Ich habe selber lange beim BSV gespielt und die Herrenmannschaft von 1995 bis 2005 trainiert“, erklärt Heißenberg. Er habe seinen Ohren nicht trauen wollen, als er hörte, dass es in Benthullen künftig keinen Herrenfußball mehr geben sollte. Sein Ziel war klar: eine Mannschaft für Punktspiele in der Kreisklasse formen. Den langjährigen Jugendtrainer des Vereins, Heiko Bluhm, holte er dafür mit ins Boot. „Wolfgang Heißenberg wusste, dass ich noch Kontakt zu ehemaligen A-Jugend-Spielern hatte. Immerhin habe ich die Jugendmannschaften seit 15 Jahren trainiert“, sagt der jetzige Trainer der Herrenmannschaft.

Gemeinsam begannen sie im April 2018, Spieler für die neue Mannschaft anzuwerben. „Viele Kritiker haben uns nur belächelt und uns nicht zugetraut, wieder einzusteigen“, so Bluhm. Nach der Hinrunde in der 5. Kreisklasse hält sich der BSV auf dem letzten Tabellenplatz. Zwar ging das erste Spiel der Saison gegen den TuS Vielstedt II unentschieden aus (5:5), allerdings musste die Mannschaft um Heiko Bluhm lernen, mit herben Rückschlägen umzugehen. So zum Beispiel direkt am zweiten Spieltag, als die Begegnung mit dem Tabellenführer FC Hockensberg 0:17 ausging. Bisher konnte keine Partie gewonnen werden.

Trotz vieler Niederlagen habe die Mannschaft nicht aufgegeben. „ Wir haben viele Spieler dabei, die lange keinen Vereinsfußball gespielt haben“, sagt Bluhm, „zur Winterpause sind auch einige Spieler von anderen Vereinen zu uns gewechselt, weil der Zusammenhalt in der Mannschaft sehr groß ist und sich dieses bereits herumgesprochen hat.“

Seiner Meinung nach ist der bisher größte Erfolg des BSV der erarbeitete Respekt der anderen Mannschaften. In der Rückrunde soll auch der sportliche Erfolg folgen: „Wir halten weiter zusammen und möchten auch mal ein paar Spiele gewinnen.“

Am Freitag, 13. März, kann der BSV Benthullen-Harbern sich beweisen. Denn dann steht das erste Spiel der Rückrunde, wieder gegen den TuS Vielstedt II, an. Tatkräftig unterstützt wird die Herrenmannschaft von der Firma Elektro Arians, die die neuen Trikots gestiftet hat.

Übrigens: Die Frauen-Fußballmannschaft des BSV ist eine der am längsten bestehenden Frauen-Teams. Seit 1971, kurz nachdem der DFB das Frauenfußballverbot aufhob, nimmt die Frauenmannschaft am Spielbetrieb teil – und das tut sie bis heute, ohne Unterbrechung: damals in der Leistungsklasse Ost, aktuell in der Kreisklasse Nord.