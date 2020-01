Benthullen Das Jahr 2020 wird wieder ein großes Sportjahr. Die Olympischen Spiele oder die Fußball-Europameisterschaft sind dabei nur zwei der ganz großen Höhepunkte. Aber auch in der niedersächsischen Fußballszene gibt es etwas Besonderes: Es ist das Jubiläumsjahr des Frauenfußballs. Die verbandsmäßig-organisierte Entwicklung des Frauenfußballs nahm vor genau 50 Jahren ihren Anfang. Zum Jubiläum hat sich auch der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) vorgenommen, ein ganzes Jahr lang den Frauen- und Mädchenfußball zu feiern.

Verbot aufgehoben

Rückblende: Am 31. Oktober 1970 hob der DFB das seit 1955 geltende Frauenfußball-Verbot offiziell auf. Was folgte ist eine Erfolgsgeschichte, die im Sport ihresgleichen sucht: Zwei Weltmeister-Titel, acht Mal Europameister, einmal Olympia-Gold – das ist die Bilanz der deutschen Frauennationalmannschaft. Ganz so erfolgreich liest sich die sportliche Vita des BSV Benthullen-Harbern im Vergleich zwar nicht, doch auch der kleine Verein aus der Gemeinde Wardenburg hat etwas ganz Beachtliches geschafft. Der BSV nimmt mit seiner Frauenmannschaft seit 1971 ununterbrochen am Spielbetrieb teil. Aus der einstigen Hobbygruppe „BH Kickgirls“, die bereits vorher das eine oder andere Freizeitturnier mitgespielt hatte, wurde eine richtige Vereinsmannschaft.

Hintergrund 50 Jahre Frauenfußball im NFV – dieses Jubiläum nutzt der Verband, um gemeinsam mit den Vereinen ganzjährig Turniere und Events auf die Beine zu stellen. Aktuell nehmen über 804 Frauenteams des Niedersächsischen Fußballverbandes am Spielbetrieb teil. Das Jubiläum nimmt die Lokalsportredaktion der NWZ zum Anlass, eine Serie ins Leben zu rufen. In loser Reihenfolge werden Fußballerinnen, Funktionäre oder dem Frauenfußball verbundene Personen vorgestellt.

„Wir sind der Liga-Dino“, sagt Kora Heißenberg, „wir haben sogar noch Spielerpässe von 1970 im Fundus.“ Die Kickerinnen von damals sind heute natürlich nicht mehr auf dem Fußballplatz aktiv. Doch viele halten dem Verein weiterhin die Treue, gehören beispielsweise der Gymnastikgruppe an. Zusammen mit Ilona Bonin ist Heißenberg die Trainerin bei den Benthullener Frauen. „Es gibt zwar ein paar Vereine bei uns im Fußballkreis, deren Frauenabteilungen wahrscheinlich genauso alt sind. Aber wir haben es als einziger Club geschafft, unsere Mannschaft immer im Spielbetrieb zu halten“, sagt Heißenberg nicht ohne Stolz.

Familiäre Atmosphäre

Die 40-Jährige fing vor 27 Jahren mit dem Fußballspielen in Benthullen an, ist heute nicht nur Trainerin, sondern dazu noch 2. Vorsitzende des Vereins. „Und im Notfall helfe ich auch mal als Spielerin aus“, schmunzelt Heißenberg. Was den BSV ausmache, sei vor allem die familiäre Atmosphäre“, sagt Farina Bonin. Die 22-Jährige gehört wie ihre Schwester Fiona zu den Spielerinnen der Benthullener Frauenmannschaft. „Bei uns herrscht ein großer Teamgeist. Einerseits sind wir schon sehr ehrgeizig, andererseits steht aber der Spaß im Vordergrund. Wir unterstützen uns nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz und machen viel zusammen“, erzählt Farina Bonin. Zuletzt nahmen einige BSV-Kickerinnen an Laufevents wie dem Oldenburg-Marathon, Silvesterlauf in Thüle oder der Sandkruger Schleife teil.

Aktuell ist der BSV Benthullen in der Frauen-Kreisklasse Mitte aktiv und belegt dort den neunten Tabellenplatz unter elf Mannschaften. „Wir möchten in der Rückrunde ein paar Punkte mehr gewinnen, insbesondere aber gut zusammen spielen“, blickt Farina Bonin voraus. Mit dem vierten Platz bei der Futsal-Kreismeisterschaft startet das Team auf jeden Fall mit Rückenwind in die Rückserie.

Kein Mädchenteam

Eine eigene Mädchenmannschaft gibt es derweil in Benthullen nicht. „Dafür reicht es leider nicht“, sagt Farina Bonin. Es seien aber einige Mädchen dabei, die bei den Jungen mitspielen. „Entwicklungstechnisch ist das kein Nachteil. Wir hoffen, dass sie dann bei uns landen“, erzählt die 22-Jährige.

Den Stellenwert des Frauenfußballs in ihrem Verein bezeichnet sie als groß. „Wir können viel bewegen und verändern. Generell bekommen wir genauso viel Unterstützung wie alle anderen Sparten“, findet Farina Bonin. Dagegen würde sich Heißenberg über die Benthullener Grenzen hinaus mehr Akzeptanz für ihre Sportart wünschen. „Es ist schon ärgerlich, dass die Frauen in vielen Vereinen immer noch um ihre Daseinsberechtigung kämpfen. Auch im Fernsehen sieht man leider viel zu wenig, wenn nicht gerade ein großes Turnier wie die WM oder EM läuft.“