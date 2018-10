Birkenbusch Auf ein gutes Vereinsjahr 2018 haben Vorsitzender Thomas Plate und die Mitglieder des Modellflugclubs Dötlingen am Samstagnachmittag auf dem Modellflugplatz in Birkenbusch zurückgeblickt. Mit einer Einschränkung: „Mit dem Wetter haben wir immer irgendwie Pech gehabt“, drosselte der Vorsitzende diesen guten Eindruck ein Stück wieder. Bisweilen viel Wind, aber auch Regen machten den Modellfliegern zu schaffen. „Einzig das Segler-Schleppfliegen im Mai war auch wettertechnisch ein voller Erfolg“, so Plate. Bei idealen Bedingungen wurden viele große Segelmodelle von den Schleppflugzeugen in den Himmel gezogen.

Letztendlich führte das am Samstag beim traditionellen Abfliegen der Vereinsflieger zu einer spontanen Entscheidung. Plate: „Unsere Großveranstaltung Camp & Fly werden wir jetzt immer am Wochenende nach Vatertag veranstalten. Das wird ein fester Termin.“ Damit erhoffen sich die Modellbauer nicht nur bessere Wetterbedingungen, sondern auch eine Entzerrung zu anderen Konkurrenzveranstaltungen.

Am Samstag standen die Flugbedingungen für das Abfliegen im grünen Bereich. Welcher Aufwand dabei von den Vereinsmitgliedern alleine schon beim Transport betrieben wird, das konnten Vorsitzender Plate und dessen Stellvertreter Thomas Kappertz demonstrieren. Beide waren mit einem stattlichen Pkw-Anhänger hinter ihrem Wagen angereist. Plate hatte auf einem eigens konstruierten Gestell seine Schleppmaschine „Jodel Robin“ mit 2,5 Meter Spannweite, ausgestattet mit einem 57 Kubikzentimeter Viertaktmotor, und eine „Pieper“ mit 2,8 Metern an Spannweiter und ebenfalls 57 Kubikzentimeter Viertaktmotor, untergebracht.

Kappertz fuhr gleich mit drei Flugmodellen im Anhänger vor. Mit dabei hatte er eine „Lysander“ mit 3,2 Metern Spannweite und 62 Kubikzentimetern in einem Zweitaktmotor. Daneben ein Modell einer „Me 163“. Der im Original raketengetriebene erste Kriegsjet der Luftwaffe im Zweien Weltkrieg wird bei einer Spannweite von 1,5 Metern ebenfalls über den baugleichen Zweitaktmotor wie in der Lysander angetrieben. Als drittes Modell hatte der Zweite Vorsitzende noch eine „Nemises“, 2,2 Meter mit einem 30-Kubikzentimeter-Zweitakter, dabei.

Auf dem Flugfeld in Birkenbusch herrschte von Beginn an reger Betrieb. Das sollte auch den ganzen Nachmittag so anhalten.

Plate betonte, dass die Mitgliederzahl auf 103 gesteigert werden konnte. Sechs Jugendliche sind davon in der Nachwuchsabteilung. „Das ist ordentlich“, kommentierte er das Plus.“