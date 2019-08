Bookholzberg Um „Höher, schneller, weiter“ geht es nicht – stattdessen heißt es am Samstagnachmittag, 24. August: „Bewegen, bewegen, bewegen“. Kita-Leiterin Edith Ohlenbusch und ihre Mitorganisatoren haben die Veranstaltung bewusst nicht als Olympiade oder Wettstreit tituliert. Denn: Jeder soll aus bloßem Spaß an der Bewegung und ohne Leistungsdruck mitmachen können, wenn in der Bookholzberger Kindertagesstätte Sonneninsel erstmals ein Bewegungsfestival mit Flohmarkt stattfindet.

Von 13.30 bis etwa 16.30 Uhr dauert die Veranstaltung am Vollersweg 8, die bei gutem Wetter schwerpunktmäßig im Freien stattfinden soll. Als Mitveranstalter sitzen neben der Kita der Lebenshilfe und ihrem Förderverein der Kreissportbund und der Bookholzberger Turnerbund (BTB) im Boot.

Letzterer wird in Form von kindgerechten Trainingsstationen Einblicke in einen Teil seines Angebots bieten. Beteiligt sind die Abteilungen Handball, Fußball und Judo. „Die Übungen werden auch von Kindern aus den jeweiligen Abteilungen gezeigt“, kündigt BTB-Vorsitzender Helmut Steinmann an.

Auch der Kreissportbund beteiligt sich mit spielerischen Variationen verschiedener Sportarten: Leitergolf, Low-T-Ball und Fußball-Darts kündigt Mitarbeiterin Victoria Becker an. Die Kita Sonneninsel selbst wird unter anderem Kindertanz, Riesenseifenblasen und Entenangeln für die ganz kleinen Besucher anbieten, während sich der Förderverein um die Organisation des Flohmarktes sowie um Speisen und Getränke – zu moderaten Preisen, wie Fördervereins-Vorsitzende Anja Ahlers betont – kümmert. Stärken können sich die Gäste unter anderem mit Kaffee und Kuchen sowie mit Bratwurst.

Sämtliche Einnahmen fließen in den geplanten Bau eines Niedrigseilgartens. Dieser soll im kommenden Jahr realisiert werden – sofern bis dahin die benötigten 5000 Euro beisammen sind, berichtete Edith Ohlenbusch. Sponsoren würden noch gesucht.

Auch wenn es am Samstag nicht um sportliche Höchstleistungen geht – einen Ansporn für die kleinen Besucher haben sich die Organisatoren trotzdem überlegt: Jedes Kind bekommt zum Start eine Kette, auf die für jedes absolvierte Bewegungsangebot eine Perle aufgefädelt werden darf – „auch drei Perlen für ein und dieselbe Station“, betont die Kita-Leiterin. • Anmeldungen zum Flohmarkt nimmt das Team der Sonneninsel noch bis Freitag, 12 Uhr, unter Telefon 04222/8471 entgegen. Die Standgebühr beträgt 5 Euro.