Bookholzberg Lagemeldung: „Feuer im Dachgeschoss, volle Ausbreitung.“ Was dramatisch klang, war zum Glück nur eine Übung. Die sechs Feuerwehren sowie die vier Jugendfeuerwehren maßen sich am Sonntag beim Gemeindefeuerwehrtag in Bookholzberg. Auf dem Programm standen der Niedersächsische Leistungswettbewerb, ein Gemeindewettbewerb, ein Kuppelwettbewerb und der Wettkampf der Jugendfeuerwehren.

Beim Leistungswettbewerb, an dem neben den Gastgebern, die gleich mit zwei Mannschaften antraten, nur die Ganderkeseer Wehr teilnahm, galt es, das Feuer im Dachgeschoss zu bekämpfen – in diesem Fall drei Kanister mit dem Wasserstrahl von ihren Vorrichtungen zu schießen. Und das nicht nur vom Boden aus. Einige Kameraden mussten auch über eine Leiter auf ein Podest klettern. Dass hier nur zwei Wehren teilnahmen, liegt laut Gemeindebrandmeister Bernd Lembke an dem großen Aufwand. Nicht alle Kameraden hätten Zeit, neben dem normalen Dienst noch für solch eine Übung zu trainieren. Beim Kuppelwettbewerb jedoch, den sich, wie auch den Gemeindewettbewerb, die gastgebende Ortswehr Bookholzberg ausgedacht hatte, traten dann aus einigen Wehren gleich mehrere Gruppen an.

Eigentlich wäre die Ortswehr Bookholzberg in diesem Jahr gar nicht mit der Ausrichtung an der Reihe gewesen, aber sie hatte sich freiwillig gemeldet, um gleichzeitig das 40-jährige Bestehen ihrer Jugendfeuerwehr, der ältesten im Landkreis Oldenburg, zu feiern.

Die durfte dann auch gleich als Erste ran: Bei ihrem Löschangriff mussten die Nachwuchsretter nicht nur zwei Hindernisse überwinden, sondern auch durch einen Tunnel kriechen. Die 17-jährige Lena Budde und ihre 14-jährige Schwester Lisa zeigten sich hinterher zufrieden: „Wir haben keinen Fehler bemerkt.“ Die Übung sei ihnen vorher bekannt gewesen. Anschließend war Zielsicherheit gefragt: Es dauerte nur wenige Sekunden, da hatten die Jugendlichen die drei Tennisbälle mit der Kübelspritze von den Pylonen geschossen.

Bei allen Wettbewerben notierten die Schiedsrichter der Feuerwehr Hude die Zeit sowie Fehlerpunkte. Am Ende reichte es dann für die erste Mannschaft der Jugendfeuerwehr Bookholzberg tatsächlich für den ersten Platz, dicht gefolgt von Schierbrok-Schönemoor 1 und Falkenburg 2. Den Pokal für die jüngste teilnehmende Gruppe nahm die Mannschaft Schierbrok-Schönemoor 2 mit einem Altersdurchschnitt von 11,7 Jahren mit nach Hause. Im Leistungswettbewerb landete Bookholzberg 1 vor Ganderkesee und Bookholzberg 2. Und auch im Gemeindewettbewerb lagen die Bookholzberger vorne, vor Falkenburg und Bergedorf. Im Kuppelwettbewerb schafften es sogar zwei Bookholzberger Mannschaften auf die ersten beiden Plätze und hängten damit Ganderkesee ab.

Video

Sonja Klanke https://www.nwzonline.de/autor/sonja-klanke Redakteurin, Agentur Schelling

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2742 Lesen Sie mehr von mir

Mehr Bilder sehen Sie unter www.nwzonline.de/fotos-landkreis Ein Video sehen Sie unter www.nwzonline.de/videos