Bookholzberg Nicht nur die Spieler auf dem Feld, sondern auch der Trainer trifft in der Bundesliga an der Seitenlinie auf die großen Namen im deutschen Handball. Wenn die A-Junioren der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg an diesem Samstag (17 Uhr) den Tabellenführer Füchse Berlin Reinickendorf empfangen, kommt mit Bob Hanning eine Handball-Legende nach Bookholzberg in die Sporthalle Ammerweg und trifft im Trainerduell auf Stefan Buß.

„Das ist natürlich etwas Besonderes, wenn man einem Bob Hanning gegenübersteht“, sagt der HSG-Coach, der auf die beeindruckende Vita des 50-Jährigen verweist. „Er hat schon in der Bundesliga und die Nationalmannschaft trainiert. Außerdem ist er Vize-Präsident des Deutschen Handballbundes“, weiß Buß über Hanning, der zudem als Geschäftsführer die Geschicke der Füchse bestimmt. Kennengelernt hat er den Tausendsassa Ende November beim Auswärtsspiel in Berlin. „Er hat uns dort gezeigt, was die alles aufgebaut haben und wie dort alles stattfindet. Das war schon faszinierend“, erzählt Buß.

Deshalb weiß der HSG-Coach auch genau, wo der Erfolg der Berliner herkommt. Mit 30:0 Punkten und 503:337 Toren steuern die Füchse zielsicher auf den Sieg in der Nordstaffel zu. Buß geht sogar noch weiter: „Ich würde mich nicht wundern, wenn wir gegen den kommenden Deutschen Meister antreten.“ Die Bookholzberger (4:30) finden sich dagegen ganz unten am Tabellenende wieder. Dimensionen, die nicht verwundern, wenn man alleine einmal die Einwohnerzahlen der Großstadt Berlin (etwa 3,5 Millionen) mit denen des Ortsteils der Gemeinde Ganderkesee (etwa 6000) vergleicht.

Im Duell Erster gegen Letzter hätten die Bookholzberger also „nichts zu verlieren. Wir können frei aufspielen und das Spiel genießen. Hoffentlich mit einer vollen Halle“, sagt Buß. Als Zielsetzung hat der Trainer vorgegeben, das Ergebnis erträglich zu gestalten. „Wir wollen möglichst gut spielen und die Füchse ärgern, so dass sie mehr machen müssen als sonst in vielen Spielen“, fordert der Coach von seinen Jungs vollen Einsatz gegen den Favoriten. Es gilt also, nicht in Ehrfurcht vor den großen Namen im Geschäft zu erstarren: zugleich auf dem Spielfeld und auf der Trainerbank.