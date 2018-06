Bookholzberg Nach der großen Enttäuschung aufgrund der verpassten Qualifikation für die Handball-Bundesliga steht für die A-Junioren der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg an diesem Samstag eine Pflichtübung auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Stefan Buß muss sich in der letzten Runde für die Teilnahme an der Oberliga qualifizieren. Ab 10.30 Uhr spielen die HSG-Talente in der heimischen Sporthalle Ammerweg in Bookholzberg gegen TvdH Oldenburg, SG Findorff und HG ELM Schöppenstedt/Schöningen. Nur der Letztplatzierte scheidet aus.

„Wir wollen die Qualifikation schaffen und die Spiele souverän gestalten. Unser Ziel ist es, ganz klar Erster zu werden“, will Buß mit seinen Jungs zeigen, dass sie das höchste handballerische Niveau im Feld besitzen. Dass sein Team nach der verpassten Bundesliga-Qualifikation überhaupt um eine Teilnahme an der Oberliga spielen muss, hängt mit einer Regeländerung zusammen. „Um sicherzustellen, dass auch in der Oberliga ein ausreichender Kader zusammenkommt, ist man nicht mehr direkt dabei“, erklärt Buß.

Gänzlich unbekannt sind dem HSG-Coach die beiden Mannschaften aus Findorff und Schöppenstedt/Schöningen. Dafür weiß er über die Haarentorer Bescheid. „Beim TvdH spielt ein starker Rückraum, zudem haben sie eine gute Abwehr beisammen“, hat Buß erkannt: „Wir dürfen die Gegner nicht unterschätzen und müssen mit 110 Prozent zur Sache gehen – dann sollten wir jeden schlagen.“

Ein wenig Groll hegt die HSG noch wegen der Gruppeneinteilung bei der Bundesliga-Quali. „Es ist ärgerlich, weil die besten drei Teams gegeneinandergespielt haben. Damit muss man sich jetzt abfinden“, meint Buß.